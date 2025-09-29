“Se suponía que La Libertad Avanza iba a ganar por goleada la elección parlamentaria del 26 de Octubre pero hoy está en penales con el PJ: si Milei pierde la elección, hasta está en duda el apoyo monetario de los Estados Unidos” explicó Alejandro Fantino al hablar sobre la situación del diputado nacional José Luis Espert.
DEBATE EN LA LIBERTAD AVANZA
Bajar o no bajar la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert: esa es la cuestión
“Me dicen que Espert no está hoy bien de salud” informó Alejandro Fantino. Pero, el vocero Manuel Adorni defendió al candidato libertario a diputado nacional.
"Tiene un penal como el de Montiel en Qatar: me dijeron que no está en condiciones"
“Yo le doy la chance que se defienda pero no puede ser una contestación como la que dio en TN con Franco Mercuriali: un minuto, nervioso y sin explicar nada”.
“Si no lo hace en los próximos días, en esta semana, es GAME OVER. Debería renunciar y tener un gesto patriótico con la Argentina”.
“Si la información que se publicó es cierta y los US$ 200.000 los recibió Espert ya no hay nada que hacer. Va a ser el propio José Luis el que se va a encargar de tomar una decisión”.
“Lo del avión es importante pero lo de la guita es casi imposible de justificar si de verdad le entró a su propia cuenta bancaria” advirtió Alejandro Fantino.
Manuel Adorni no duda y defiende a Espert
En LN+, el vocero presidencial señaló: "se trata de una operación pre electoral. Nos va a afectar como cualquier otra operación que nos hagan. Esto le pasó a Patricia Bullrich en 2017 con Maldonado. La bastardearon y el tiempo demostró que ella tenía razón".
"Espert tendrá que dar explicaciones en la justicia pero este tema es viejo y José Luis ya lo ha explicado muchas veces. Yo puedo asegurar que el 27 de Octubre ya no habrá ninguna operación más por un año y medio en la Argentina".
En las redes, libertarios y opositores opinan sobre el escándalo
En X, militantes de ambos lados de la grieta debaten sobre la decisión que debería tomar el candidato José Luis Espert.
Natalia Motyl, periodista libertaria, le pide que se quede.
Por su parte, el titular de la bancada del justicialismo en la cámara baja, Germán Martínez, expresó: