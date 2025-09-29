Bajar o no bajar la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert: esa es la cuestión

“Si no lo hace en los próximos días, en esta semana, es GAME OVER. Debería renunciar y tener un gesto patriótico con la Argentina”.

“Si la información que se publicó es cierta y los US$ 200.000 los recibió Espert ya no hay nada que hacer. Va a ser el propio José Luis el que se va a encargar de tomar una decisión”.

“Lo del avión es importante pero lo de la guita es casi imposible de justificar si de verdad le entró a su propia cuenta bancaria” advirtió Alejandro Fantino.

Lo que me deja mal es que Espert reconoce que el narco Fred Machado financió a UNITE, el partido que lo llevó a él como candidato hace pocos años. Estoy con un Clonazepam, no puedo más.

Manuel Adorni no duda y defiende a Espert

En LN+, el vocero presidencial señaló: "se trata de una operación pre electoral. Nos va a afectar como cualquier otra operación que nos hagan. Esto le pasó a Patricia Bullrich en 2017 con Maldonado. La bastardearon y el tiempo demostró que ella tenía razón".

"Espert tendrá que dar explicaciones en la justicia pero este tema es viejo y José Luis ya lo ha explicado muchas veces. Yo puedo asegurar que el 27 de Octubre ya no habrá ninguna operación más por un año y medio en la Argentina".

Karina Milei es honorable y se siente mal por las agresiones que recibe. Se podrá debatir si tardamos o no en salir a responder acusaciones como las del caso Spagnuolo. Es interesante que esta persona a mí me insulta pero esa situación nunca existió. Es un fabulador. Todo lo que dice de Karina es algo falso. Habría que averiguar qué lo motivó a mentir.

En las redes, libertarios y opositores opinan sobre el escándalo

En X, militantes de ambos lados de la grieta debaten sobre la decisión que debería tomar el candidato José Luis Espert.

Natalia Motyl, periodista libertaria, le pide que se quede.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/naty_motyl/status/1972817427290583063&partner=&hide_thread=false Si lo sacan a Espert entra sólo la escort y la runfla de ladrones. O sea, pobres los votantes violetas de PBA. — Natalia Motyl (@naty_motyl) September 30, 2025

Por su parte, el titular de la bancada del justicialismo en la cámara baja, Germán Martínez, expresó:

José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión. José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión.