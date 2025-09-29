Exclusión de Israel: FIFA y UEFA lo analizan ¿Y el COI?

Ahora algunos dicen que mide con doble vara. Ya que en el pasado ha suspendido por interferencias políticas a Kuwait y por graves violaciones a los derechos humanos a Afganistán. Ambas cosas suceden hoy en Gaza por parte de Israel, inclusive fue declarado oficialmente genocidio lo que hace Israel en Gaza.

De esta forma Israel estaría violando dos puntos de la Carta Olímpicaque cuentan con antecedentes de países suspendidos por esos motivos, Kuwait y Afganistán. Lo cierto que al igual que la Copa del Mundo los próximos Juegos Olímpicos serán en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles, y con la presión del gobierno de Donald Trump es muy difícil que el COI los suspenda, inclusive está en duda la suspensión de FIFA y UEFA.

Esto demuestra que no solo el fútbol es un deporte que se ve afectado por cuestiones políticas, hasta los que dicen ser amateurs como los que rige el Comité Olímpico Internacional están manchados con política. Pero el caso de este último es peor, ya que pregona el espíritu del olimpismo, pero en realidad funcionan como cualquier deporte-negocio, como el fútbol.

