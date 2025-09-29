Exclusión de Israel: FIFA y UEFA lo analizan ¿Y el COI?

Hace 10 días el mundo del fútbol está en vilo por la inminente decisión de expulsar a Israel por parte de UEFA y FIFA. Según trascendió UEFA lo haría primero y luego adheriría FIFA, aunque Israel aguanta por la presión de EEUU. Ahora la pregunta es qué hará el Comité Olímpico Internacional (COI) al respecto.
COI: Rusia y Bielorrusia sí, pero ¿Qué pasa con Israel?
A diferencia de FIFA y UEFA, que solo excluyeron a Rusia, el Comité Olímpico Internacional también excluyó a Bielorrusia por la guerra de Ucrania, por eso muchos se preguntan porque aún no ha excluido a Israel, ya que el COI suele ser más estricto que los entes que manejan el fútbol mundial y europeo.
Hace unos días el COI anunció que le permitirá competir a los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 bajo bandera neutral, sin himno de sus países, sin vestimenta ni colores que hagan alusión a Rusia o Bielorrusia y no haberse declarado a favor de la guerra con Ucrania públicamente. De esta forma demostró algo de flexibilidad.
Ahora sobre el tema de porque a Rusia y Bielorrusia fueron expulsados e Israel no, el COI se remite a la Carta Olímpica. Según el Comité Olímpico Internacional, Rusia y Bielorrusia extendieron el territorio de sus comités olímpicos nacionales en el del Comité Olímpico Ucraniano, afectando a este último. Algo que está prohibido en la Carta Olímpica. En cambio, Israel no afectó al Comité Olímpico Palestino, ya que este mantiene su territorio, entonces el COI no encuentra motivos para suspenderlo.
Ahora algunos dicen que mide con doble vara. Ya que en el pasado ha suspendido por interferencias políticas a Kuwait y por graves violaciones a los derechos humanos a Afganistán. Ambas cosas suceden hoy en Gaza por parte de Israel, inclusive fue declarado oficialmente genocidio lo que hace Israel en Gaza.
De esta forma Israel estaría violando dos puntos de la Carta Olímpicaque cuentan con antecedentes de países suspendidos por esos motivos, Kuwait y Afganistán. Lo cierto que al igual que la Copa del Mundo los próximos Juegos Olímpicos serán en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles, y con la presión del gobierno de Donald Trump es muy difícil que el COI los suspenda, inclusive está en duda la suspensión de FIFA y UEFA.
Esto demuestra que no solo el fútbol es un deporte que se ve afectado por cuestiones políticas, hasta los que dicen ser amateurs como los que rige el Comité Olímpico Internacional están manchados con política. Pero el caso de este último es peor, ya que pregona el espíritu del olimpismo, pero en realidad funcionan como cualquier deporte-negocio, como el fútbol.
+ de Golazo24
Llega la votación en UEFA sobre Israel mientras Donald Trump presiona a Gianni Infantino en FIFA
Expulsión de Israel: Qatar presiona, UEFA y FIFA contra las cuerdas
De qué se trata la tarjeta verde, que complicó a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20