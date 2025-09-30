DIPUTADOS
La oposición a fondo contra Milei: Maratónica jornada en el Congreso sobre temas incómodos para LLA
La oposición en el Congreso tendrá un maratónico debate este martes 30/09. Se reunirán varias comisiones y tratarán temas sensibles para el Gobierno.
Los temas a tratar son: la reforma del marco legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el escándalo del fentanilo contaminado y la investigación por la criptomoneda $LIBRA.
La maratónica jornada comenzó temprano, a las 10 horas de este martes 30/09 con comisiones paralelas que tratarán denuncias de violación a los derechos humanos en Santiago del Estero y un proyecto ambiental sobre gestión de envases. Sin embargo, el plato fuerte llegará después del mediodía.
La oposición no se olvida de los DNU
A las 14, en reunión plenaria, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento pondrán en discusión un dictamen que busca modificar la Ley 26.122, que regula los DNU. El debate promete ser áspero: la oposición quiere limitar el uso de esta herramienta, mientras el oficialismo insiste en que el Presidente necesita “margen de maniobra” para avanzar con su programa económico.
El caso fentanilo y los familiares de las víctimas
Horas antes, la Comisión Especial de Seguimiento sobre fentanilo contaminado volverá a reunirse, esta vez con la presencia de familiares de víctimas. Se espera que se apruebe un pedido de informes a distintos organismos del Estado para esclarecer cómo fallaron los controles que permitieron la circulación del lote adulterado.
$LIBRA: citaciones y nuevos testimonios
La tarde también traerá novedades en la Comisión Investigadora de $LIBRA. Aunque se descarta la presencia de los ministros convocados, los legisladores recibirán testimonios clave y avanzarán con nuevas citaciones. El objetivo es profundizar la investigación sobre la criptomoneda que sacudió al mercado financiero y salpicó al propio Presidente.
Otros temas que completan la agenda
El temario del día se completa con la Comisión de Defensa Nacional, que tratará la entrada y salida de tropas extranjeras, y la de Legislación Penal, que pondrá sobre la mesa proyectos para endurecer penas en siniestros viales con alcohol al volante y nuevas reglas sobre homicidios sin hallazgo de cuerpo.
La Comisión de Cultura cerrará la jornada con un debate sobre el cierre de CineAr y CineAr Play, además de iniciativas para declarar monumentos históricos en distintas provincias.
Un Congreso cada vez más incómodo para el Gobierno
El denominador común de la agenda es que casi todos los temas colocan al oficialismo en una posición defensiva. Desde la oposición advierten que el objetivo es claro: llenar la discusión parlamentaria de asuntos que incomodan a Milei, en medio de un clima electoral que se calienta camino al 26 de octubre.
Mientras tanto, en la Casa Rosada siguen de cerca la movida, conscientes de que el Congreso se transformó en un campo de batalla donde cada comisión puede convertirse en un dolor de cabeza político.
