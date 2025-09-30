La oposición a fondo contra Milei: Maratónica jornada en el Congreso sobre temas incómodos para LLA

$LIBRA: citaciones y nuevos testimonios

La tarde también traerá novedades en la Comisión Investigadora de $LIBRA. Aunque se descarta la presencia de los ministros convocados, los legisladores recibirán testimonios clave y avanzarán con nuevas citaciones. El objetivo es profundizar la investigación sobre la criptomoneda que sacudió al mercado financiero y salpicó al propio Presidente.

Otros temas que completan la agenda

El temario del día se completa con la Comisión de Defensa Nacional, que tratará la entrada y salida de tropas extranjeras, y la de Legislación Penal, que pondrá sobre la mesa proyectos para endurecer penas en siniestros viales con alcohol al volante y nuevas reglas sobre homicidios sin hallazgo de cuerpo.

La Comisión de Cultura cerrará la jornada con un debate sobre el cierre de CineAr y CineAr Play, además de iniciativas para declarar monumentos históricos en distintas provincias.

Un Congreso cada vez más incómodo para el Gobierno

El denominador común de la agenda es que casi todos los temas colocan al oficialismo en una posición defensiva. Desde la oposición advierten que el objetivo es claro: llenar la discusión parlamentaria de asuntos que incomodan a Milei, en medio de un clima electoral que se calienta camino al 26 de octubre.

Mientras tanto, en la Casa Rosada siguen de cerca la movida, conscientes de que el Congreso se transformó en un campo de batalla donde cada comisión puede convertirse en un dolor de cabeza político.

