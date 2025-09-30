Trump en la campaña argentina: Antes de las elecciones, Milei a la Casa Blanca

Cabe recordar que hace una semana, cuando Scott Bessent anunció la ayuda económica -condicional- al gobierno de Javier Milei, los mercados habían reaccionado positivamente en la Argentina. Pero ese efecto positivo se fue diluyendo con el correr de los días, y particularmente en la jornada de hoy el dólar vuelve a subir, al igual que el Riesgo País. ¿Tendrá algún efecto este anuncio de cumbre en la Casa Blanca?

Habrá que esperar para ver, así como también es un enigma si esa foto de Milei con Trump a días de las elecciones tiene algún impacto en las urnas...Está bastante instalado que, aún cuando Trump abra 'la Caja' (de Pandora), Milei perdería las elecciones del 26/10, porque él se enfoca en la macroeconomía y los sufragios se definen en la microeconomía. Esto provoca que en la Argentina, con o sin Trump -por cierto, líder muy impopular en tierras criollas- se debata 'el día después'. Eso es incertidumbre e inestabilidad posible.

------------

Otras noticias en Urgente24:

Rodolfo Barili picante contra periodistas ensobrados y enfocaron a Diego Brancatelli

La defensa de Javier Milei a Espert no convenció: Hay polémica (y archivo...)

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Argentinos deportados están de nuevo en el punto de partida Ezeiza

Otra semana difícil para Milei, pero la preocupación es Karina (¿fuerza pública?)