Javier Milei cumplirá finalmente su objetivo: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, doce días antes de las elecciones legislativas nacionales. Que el Gobierno haya informado este martes (30/09) sobre esa reunión también podría apuntar a tratar de llevar calma a los mercados.
¿ALCANZA?
Trump en la campaña argentina: Antes de las elecciones, Milei a la Casa Blanca
En un día complicado en los mercados, con dólar y RP subiendo, el Gobierno dio a conocer que Javier Milei irá a la Casa Blanca 12 días antes de las elecciones.
Según informó la Cancillería Argentina en un comunicado, “el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”.
La cartera diplomática destacó que “este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.
Así las cosas, Donald Trump cada vez se muestra más involucrado en los comicios argentinos, tras condicionar la ayuda económica a los resultados en las urnas.
Esta será la primera vez que Milei vaya al Salón Oval, y era una invitación que el Gobierno argentino esperaba casi con desesperación. El presidente argentino se había encontrado con Donald Trump en la Cumbre de la CPAC y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero faltaba la cita oficial en la Casa Blanca.
Cabe recordar que hace una semana, cuando Scott Bessent anunció la ayuda económica -condicional- al gobierno de Javier Milei, los mercados habían reaccionado positivamente en la Argentina. Pero ese efecto positivo se fue diluyendo con el correr de los días, y particularmente en la jornada de hoy el dólar vuelve a subir, al igual que el Riesgo País. ¿Tendrá algún efecto este anuncio de cumbre en la Casa Blanca?
Habrá que esperar para ver, así como también es un enigma si esa foto de Milei con Trump a días de las elecciones tiene algún impacto en las urnas...Está bastante instalado que, aún cuando Trump abra 'la Caja' (de Pandora), Milei perdería las elecciones del 26/10, porque él se enfoca en la macroeconomía y los sufragios se definen en la microeconomía. Esto provoca que en la Argentina, con o sin Trump -por cierto, líder muy impopular en tierras criollas- se debata 'el día después'. Eso es incertidumbre e inestabilidad posible.
------------
Otras noticias en Urgente24:
Rodolfo Barili picante contra periodistas ensobrados y enfocaron a Diego Brancatelli
La defensa de Javier Milei a Espert no convenció: Hay polémica (y archivo...)
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas
Argentinos deportados están de nuevo en el punto de partida Ezeiza
Otra semana difícil para Milei, pero la preocupación es Karina (¿fuerza pública?)