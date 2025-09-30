Javier Milei dio una entrevista este martes (30/09) a Antonio Laje (A24), donde minimizó las denuncias sobre supuestos vínculos del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como "otra operación" mediática y "chimento de peluquería", pese a que hay documentos de fiscales de Texas que indican que recibió financiamiento de Federico "Fred" Machado.
La defensa de Javier Milei a Espert no convenció: Hay polémica (y archivo...)
Javier Milei intentó defender a José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el narco, pero su defensa no convenció demasiado. Y muchos fueron al archivo.
El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de "operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería".
Esta defensa de Milei sobre su candidato desató todo tipo de repercusiones en X. No sólo desde la oposición salieron al cruce, también periodistas y usuarios en general, que cuestionaron que el Presidente de la Nación minimice estas denuncias.
También algunos recordaron que, tiempo atrás, los propios libertarios -como Lilia Lemoine, Alejandro Fargosi y Agustín Romo- habían apuntado a los vínculos narco de José Luis Espert, cuando él se había distanciado de Milei.
37 diputados piden echar a José Luis Espert de la Cámara
Mientras tanto, parte de la oposición en la Cámara de Diputados mueven fichas: con la firma de 37 diputados, la gran mayoría de Unión por la Patria, pero también los 4 integrantes del bloque Coherencia, se presentó este martes un proyecto de resolución para pedir la exclusión de José Luis Espert ya no de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él preside, sino directamente de la Cámara.
El proyecto cuenta con un solo artículo en el que se argumenta la solicitud, señalando “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
El proyecto es encabezado por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, a quien acompañan sus pares Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Hilda Aguirre, Daniel Gollán, Aldo Leiva, Carolina Yutrovic, Sabrina Selva, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero, Ana María Ianni, Mónica Litza, Nancy Sand, Ernesto Alí, Ricardo Herrera, Blanca Osuna, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero y Gabriela Pedrali.
Firmaron también Gustavo González, Carlos Cisneros, Natalia Zabala Chacur, Varinia Marín, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Martín Soria, Jorge Chica, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Martín Aveiro, José Glinski y Pablo Todero
Y junto a los miembros de UP que firmaron, también están los diputados del bloque Coherencia, los ex libertarios Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.
Cabe recordar que el artículo 66 de la Constitución indica que cada Cámara “podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.
