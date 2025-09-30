La defensa de Javier Milei a Espert no convenció: Hay polémica (y archivo...)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantoroLeandro/status/1973026569942945896&partner=&hide_thread=false Si esta es tu defensa, ahorrale tiempo a la justicia y entregate!

Pd: El vinculo no es "presunto", está acreditado! Lo que tienen que explicar uds es la inocencia o la ingenuidad de Espert... y la tienen difícil muchachos. pic.twitter.com/z1gk3ixt5C — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1973050290799575115&partner=&hide_thread=false Según Milei, el socialismo del siglo 21 y el kirchnerismo se infiltraron en la justicia texana para hacerle una campaña sucia a Espert.



Tiene lógica. — Déborah de Urieta (@ddeurieta) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ItaiHagman/status/1973042954576273794&partner=&hide_thread=false Hola @fargosi, ¿qué pasó que ya no le piden explicaciones a Espert por el financiamiento de narcos? https://t.co/qNJgtQqxrO — Itai Hagman (@ItaiHagman) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1973048622166999544&partner=&hide_thread=false -Cómo explicás lo de Espert y la transferencia de 200 mil dólares de un narco?

-FALSO. OPERACIÓN

-Pero lo confirmó la Justicia de Estados Unidos...

-CHIMENTO DE PELUQUERÍA



Es imposible hablar con este tipo. Y es el presidente de la Nación pic.twitter.com/5zEio5kJ7t — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/somosgelatina/status/1973032886434766995&partner=&hide_thread=false “Si tiene cola de perro, 4 patas y hace guau, es muy probable que sea un perro. Si Espert viajaba en el avión, tiene fotos y recibió 200 mil dólares de Fred Machado tiene que dar explicaciones”, dice @marianorecalde en Gelatina. pic.twitter.com/W3a6oEF358 — Gelatina (@somosgelatina) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarnavalStream/status/1973050271371608453&partner=&hide_thread=false POLÉMICA ENTREVISTA DE LAJE A MILEI



En #LaMotosierraDeToti analizaron la entrevista de Laje a Javier Milei.



Toti remarcó que no se trata de “chimentos de peluquería” como dijo el Presidente sobre Karina, Espert, Libra o los Menem, sino de causas judiciales en Argentina y… pic.twitter.com/w8KA4RtYih — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elnegromarcos/status/1973050425222791482&partner=&hide_thread=false Dejá máquina, dejá, no me defiendas más, por favor, andá máquina, anda tranquilo, yo me la banco solito, vos no te metas, ¿Ok?...https://t.co/JzQFaKuiaN — Edgardo Marcos (@elnegromarcos) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GerMartinez67/status/1973045797051633981&partner=&hide_thread=false La pobreza de la campaña libertaria. El presidente de nuevo culpando al kirchnerismo y negando una causa de la justicia de su admirado Estados Unidos. Espert publicando sobre inseguridad sin la menor autoridad moral. Desangelado y cancelado por las evidencias. Sin brújula. — Germán Martínez (@GerMartinez67) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Rostuka/status/1973049719355019372&partner=&hide_thread=false Tanto lo de Spagnuolo como lo de Espert son chismes de peluquería, dicen.

¿en qué clase de peluquería se corta esta gente? — Rostuk (@Rostuka) September 30, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaEstamosViendo/status/1973047245885800739&partner=&hide_thread=false Esta mañana Milei volvió a decir que las acusaciones a Espert por narco son un invento de la oposición. Que se fije bien porque la que lo acusa es su propia maquilladora y diputada. pic.twitter.com/LmDqL6W4Um — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) September 30, 2025

37 diputados piden echar a José Luis Espert de la Cámara

Mientras tanto, parte de la oposición en la Cámara de Diputados mueven fichas: con la firma de 37 diputados, la gran mayoría de Unión por la Patria, pero también los 4 integrantes del bloque Coherencia, se presentó este martes un proyecto de resolución para pedir la exclusión de José Luis Espert ya no de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él preside, sino directamente de la Cámara.

El proyecto cuenta con un solo artículo en el que se argumenta la solicitud, señalando “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto es encabezado por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, a quien acompañan sus pares Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Hilda Aguirre, Daniel Gollán, Aldo Leiva, Carolina Yutrovic, Sabrina Selva, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero, Ana María Ianni, Mónica Litza, Nancy Sand, Ernesto Alí, Ricardo Herrera, Blanca Osuna, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero y Gabriela Pedrali.

Firmaron también Gustavo González, Carlos Cisneros, Natalia Zabala Chacur, Varinia Marín, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Martín Soria, Jorge Chica, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Martín Aveiro, José Glinski y Pablo Todero

Y junto a los miembros de UP que firmaron, también están los diputados del bloque Coherencia, los ex libertarios Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

Cabe recordar que el artículo 66 de la Constitución indica que cada Cámara “podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

