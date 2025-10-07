Más presión para Milei: Exigen que el costo por reimprimir las boletas de LLA no lo paguen los contribuyentes

“El principio republicano exige prudencia en el uso de los recursos públicos. Si se habilita este tipo de gastos, cualquier partido podría provocar un cambio y hacer que lo pague el Estado”, agregaron.

El planteo de Apolo busca evitar que se consolide una práctica discrecional en torno al sistema de boleta única de papel, que fue implementado por primera vez en el país y que, según la ONG, “debe garantizar transparencia y austeridad, no convertirse en un nuevo foco de gastos injustificados”.

REVOCATORIA CON MEDIDA CAUTELAR impresiones de BUP

Diego Santilli quiere que las boletas tengan su cara

Por otro lado, este martes 07/10 trascendió que el propio Diego Santilli le pidió al Gobierno que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado para las elecciones legislativas y reconoció que La Libertad Avanza necesita achicar la distancia con Fuerza Patria: “La encuesta más cercana es elección de septiembre. Fueron 14 puntos, mi tarea es poner el hombro y tratar de descontar eso, quedan pocos días de campaña”.

“Es un problema que el candidato de LLA se haya bajado, pero el sistema electoral tiene que remediarlo, si no (si la Justicia no avala la reimpresión de boletas) sería una estafa al electorado”, sentenció.

