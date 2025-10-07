La Fundación Apolo presentó este martes 07/10 un escrito ante la Justicia electoral bonaerense para que Milei de el ejemplo: piden que los eventuales costos por la reimpresión de las boletas únicas de papel de La Libertad Avanza no sean asumidos por el Estado, sino por la propia agrupación oficialista.
Más presión para Milei: Exigen que el costo por reimprimir las boletas de LLA no lo paguen los contribuyentes
La Fundación Apolo mete presión a la Justicia y al presidente Milei para que los gastos de la reimpresión de boletas corra por cuenta de LLA.
El pedido fue dirigido al juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, en el marco del debate abierto tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional.
En el documento, firmado por el director general de la Fundación y legislador porteño Yamil Santoro, junto con José Magioncalda, jefe de Asuntos Legales, y los abogados Ignacio Falcón y Nicolás Silvera, la ONG anticorrupción solicita además una medida cautelar para impedir que se utilicen fondos públicos hasta que haya una resolución definitiva.
Que Milei practique lo que predica
“Este caso puede sentar un precedente negativo: no ayuda a cuidar los recursos de los contribuyentes y abre la puerta a posibles abusos”, advirtió Santoro. Según explicó, una eventual reimpresión implicaría “un gasto de alrededor de 12 millones de dólares del bolsillo de los argentinos”.
Desde la Fundación argumentan que el financiamiento de las boletas oficiales ya corre por cuenta del Estado, por lo que los costos derivados de decisiones partidarias deben ser afrontados por las propias fuerzas políticas.
“El principio republicano exige prudencia en el uso de los recursos públicos. Si se habilita este tipo de gastos, cualquier partido podría provocar un cambio y hacer que lo pague el Estado”, agregaron.
El planteo de Apolo busca evitar que se consolide una práctica discrecional en torno al sistema de boleta única de papel, que fue implementado por primera vez en el país y que, según la ONG, “debe garantizar transparencia y austeridad, no convertirse en un nuevo foco de gastos injustificados”.
Diego Santilli quiere que las boletas tengan su cara
Por otro lado, este martes 07/10 trascendió que el propio Diego Santilli le pidió al Gobierno que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado para las elecciones legislativas y reconoció que La Libertad Avanza necesita achicar la distancia con Fuerza Patria: “La encuesta más cercana es elección de septiembre. Fueron 14 puntos, mi tarea es poner el hombro y tratar de descontar eso, quedan pocos días de campaña”.
“Es un problema que el candidato de LLA se haya bajado, pero el sistema electoral tiene que remediarlo, si no (si la Justicia no avala la reimpresión de boletas) sería una estafa al electorado”, sentenció.
