Jordi Alba, jugador del Inter Miami y ex Barcelona, histórico compañero de Lionel Messi en el club catalán, le puso fecha de cierre a su carrera como futbolista. El defensor anunció en sus redes sociales que deja el fútbol y Leo conmovió con su mensaje.
NO ESCONDIERON SU EMOCIÓN
Jordi Alba anunció su retiro: Messi y Antonela conmovieron con sus mensajes
No fue Messi el único que lo saludó. Antonela Rocuzzo, su mujer, también le escribió unas sentidas palabras. El mensaje de Antonela refleja el vínculo que mantienen Jordi Alba y el Diez, que evidentemente ha trascendido lo futbolístico y también ha involucrado a sus respectivas familias.
"Te voy a extrañar mucho"
"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí... Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", escribió Leo Messi en un comentario al posteo de Jordi Alba en su Instagram.
Antonela Rocuzzo se sumó. "Los vamos a extrañar familia hermosa", expresó la mujer del Diez, mencionando tanto a Jordi Alba como a Romarey Ventura, pareja del defensor.
El futbolista publicó un video en Instagram en el que cuenta la decisión que tomó. "Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad".
También manifestó: "Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre, una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto".
Además, Jordi Alba se acordó del Barcelona, al que consideró: "El club de mi vida". En efecto, el jugador llegó a la institución culé en julio de 2012, apenas unos meses después de que Pep Guardiola se marchara del banco de suplentes y cerrara así su gloriosa etapa como entrenador del equipo.
Aunque no llegó a ser parte de aquel memorable equipo de Pep, Jordi Alba se metió en la historia grande del Barcelona al ganar absolutamente todo: Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Copa del Rey, LaLiga. Todo durante 11 largos años.
En el medio también fue campeón con la selección de España de la Eurocopa 2012 y de la UEFA Nations League 2023.
Barcelona, Messi y Jordi Alba: una sociedad de izquierda que quedará en la memoria
Allí, logró forjar una sociedad inolvidable con Leo Messi y por eso el rosarino le dedicó las palabras que le dedicó. En una jugada que se transformó en una marca registrada, Jordi Alba desbordaba por el sector izquierdo y encontraba (casi siempre) a Leo en la puerta del área. Tras desbordar, tiraba el centro raso atrás y allí estaba Messi para facturar.
La despedida de Jordi Alba marca, de manera simbólica pero también literal, el cierre de años gloriosos del fútbol. Se suma al reciente anuncio de Sergio Busquets, que avisó que cuelga los botines al final de temporada. Messi, por ahora, se mantiene. Junto a su amigo Luis Suárez, en Inter Miami, todavía tiene un poco de pólvora que quemar.