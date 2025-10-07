Jordi Alba anunció su retiro: Messi y Antonela conmovieron con sus mensajes

También manifestó: "Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre, una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto".

image Alba dice adiós Foto NA: REUTERS/Juan Medina

Además, Jordi Alba se acordó del Barcelona, al que consideró: "El club de mi vida". En efecto, el jugador llegó a la institución culé en julio de 2012, apenas unos meses después de que Pep Guardiola se marchara del banco de suplentes y cerrara así su gloriosa etapa como entrenador del equipo.

Aunque no llegó a ser parte de aquel memorable equipo de Pep, Jordi Alba se metió en la historia grande del Barcelona al ganar absolutamente todo: Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Copa del Rey, LaLiga. Todo durante 11 largos años.

En el medio también fue campeón con la selección de España de la Eurocopa 2012 y de la UEFA Nations League 2023.

Barcelona, Messi y Jordi Alba: una sociedad de izquierda que quedará en la memoria

Allí, logró forjar una sociedad inolvidable con Leo Messi y por eso el rosarino le dedicó las palabras que le dedicó. En una jugada que se transformó en una marca registrada, Jordi Alba desbordaba por el sector izquierdo y encontraba (casi siempre) a Leo en la puerta del área. Tras desbordar, tiraba el centro raso atrás y allí estaba Messi para facturar.

image

La despedida de Jordi Alba marca, de manera simbólica pero también literal, el cierre de años gloriosos del fútbol. Se suma al reciente anuncio de Sergio Busquets, que avisó que cuelga los botines al final de temporada. Messi, por ahora, se mantiene. Junto a su amigo Luis Suárez, en Inter Miami, todavía tiene un poco de pólvora que quemar.

+ de Golazo24