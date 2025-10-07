Estrecho vínculo de Paraguay & USA provoca que Donald Trump levante sanciones a Horacio Cartés

Cartes, quien fue Presidente de Paraguay y es amigo del argentino Mauricio Macri, negó las acusaciones.

Las sanciones estadounidenses no le impidieron asumir la presidencia del Partido Colorado ni impedir que impulsara a su protegido, Santi Peña, a ganar las elecciones presidenciales de 2023.

Peña ha cultivado estrechos vínculos con Washington DC y ha descrito al equipo de política exterior del presidente Donald Trump, liderado por Marco Rubio, como un "sueño hecho realidad ".

Cartes agradeció a la Administración Trump por actuar con objetividad al levantar las sanciones. "Espero contribuir al fortalecimiento de la histórica amistad entre Paraguay y Estados Unidos", declaró en un comunicado publicado en su cuenta X.

Embed Se ha hecho justicia! pic.twitter.com/uuQ3OjzePa — Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) October 6, 2025

En Paraguay

El abogado de Cartés, Pedro Ovelar, puntualizó que el exmandatario “está enfocado en lo que viene, no mira para atrás”, luego de confirmarse la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de levantar las sanciones impuestas en 2022.

“No es un proceso donde están tazadas las reglas. Uno hace la presentación formal en una plataforma que tiene, en este caso, el Departamento del Tesoro y la OFAC, y luego esa presentación puede ser objeto de pregunta y repregunta, siempre a través del estudio jurídico en los Estados Unidos, se puede hacer también desde acá, pero se optó por los abogados en los Estados Unidos que tienen la experiencia y mayor conocimiento. Luego viene la decisión política de revisarlo”, señaló Ovelar, a Nación Media (holding de medios de Cartés).

El abogado indicó que se contrató a un equipo de profesionales de alto perfil que realizó un minucioso y detallado informe sobre Horacio Cartes, tanto en el ámbito empresarial, como político y personal, lo que finalmente fue presentado al Departamento del Tesoro en el marco de la revisión de la causa. Explicó que los motivos de las sanciones, como el levantamiento de las mismas, no se puede conocer en detalle.

“No hay un expediente donde podamos ver declaraciones y pruebas de cargo y de descargo, no existe eso, incluso, cuando se acceden a ciertos documentos, estos están tachados e inentendibles, no se puede extraer una conclusión porque ellos tienen esa facultad legal. Convengamos que toda la estructura de las sanciones está pensada para algo y justamente es para eso, para que ellos se resguarden, tanto la economía o la seguridad nacional, y eso está por encima de cualquier ley o cualquier circunstancia administrativa que pudiera existir, porque, justamente, entienden ellos, por la posición que tienen en el mundo, que es la forma que pueden defender a su país, a su gente”, apuntó.

El pedido de revisión de la sanción se había presentado en febrero, y el abogado Ovelar indicó que no se tenía conocimiento de cuándo se tomaría la decisión de levantar o mantener las sanciones.

“Nadie sabía que iba a llegar, nunca se tuvo esa certeza, porque, más a allá de todo el trabajo jurídico, de todo el esfuerzo que se ha hecho en estos tres años, porque tres años y tres meses aproximadamente fue lo que duró desde la primera sanción hasta el día de hoy; tenía que ocurrir un hecho muy importante y el hecho relevante en este caso es la decisión política de revisar, siendo Paraguay un país pequeño, que no tiene absolutamente nada que dar a cambio más que la justicia”, expuso el abogado.

