Durante el Día de la Educación Financiera, el Banco Ciudad celebró las iniciativas y los avances de brindar a los jóvenes, en escuelas, y la comunidad en distintos ámbitos, las herramientas y conocimientos para una formación ética en el manejo del dinero.
BANCO CIUDAD
Día de la Educación Fínanciera plan de formación extendida
Pablo Videla, director del Banco Ciudad, remarcó que “educación financiera es sinónimo de salud financiera y mejor calidad de vida"
Mediante 330 talleres, en su mayoría presenciales, el Ciudad llegó a 12.000 estudiantes secundarios en distintas zonas del país. Las actividades incluyen formación en temas como presupuesto, ahorro, inversión, prevención del fraude electrónico y uso responsable de las herramientas digitales, además de la inclusión a través de servicios financieros básicos y gratuitos, como caja de ahorro, tarjeta de débito, homebanking, banca móvil (App Ciudad) y billetera digital (Buepp).
Todas las instituciones que requieran acceder a los programas de educación financiera y a la realización de cursos que el Banco Ciudad brinda a nivel federal de manera gratuita, y en formatos de talleres presenciales, principalmente, y también virtuales, en coordinación con diferentes entidades del sistema financiero y el Banco Central de la República Argentina, pueden comunicarse al mail: [email protected]
Reporte de educación financiera
El Banco Ciudad, junto a otras 13 instituciones financieras adheridas al Protocolo de Finanzas Sostenibles, forma parte del 1º Reporte Consolidado de Educación Financiera – Indicadores de Impacto(1), un hito que inaugura una nueva etapa para la inclusión y el desarrollo de la juventud argentina.
El reporte surge del trabajo colaborativo iniciado en 2024 con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest, y permitió consensuar contenidos mínimos y establecer un marco común de medición basado en tres indicadores clave: alcance, efectividad e impacto. Este avance brinda información comparable que no sólo evidencia resultados concretos, sino que también abre el camino hacia programas cada vez más efectivos, escalables y transformadores.
Los resultados del primer año reflejan un impacto significativo con 58.605 jóvenes que participaron en las iniciativas de educación financiera; la equidad en el acceso: 52% mujeres y 48% varones; aprendizajes sostenidos donde el promedio de respuestas correctas pasó de 56% en el pre-test a 67% en el post-test, lo que representa una mejora del 19%; y experiencia positiva, con un NPS(2) del 47% que demuestra que los jóvenes no solo aprendieron, sino que valoraron la experiencia y la volverían a elegir.
Docentes
En este sentido, uno de los trabajos en 2025 realizados por un conjunto de entidades bancarias consistió en capacitar cerca de 300 docentes en distintas provincias. El curso tuvo, además, foco en la prevención de la ludopatía en adolescentes y jóvenes, una problemática creciente vinculada al avance de las apuestas online. El compromiso continúa con la incorporación de nuevas instituciones para ampliar el alcance y potenciar el impacto en todo el país.
