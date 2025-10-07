Día de la Educación Fínanciera plan de formación extendida

Los resultados del primer año reflejan un impacto significativo con 58.605 jóvenes que participaron en las iniciativas de educación financiera; la equidad en el acceso: 52% mujeres y 48% varones; aprendizajes sostenidos donde el promedio de respuestas correctas pasó de 56% en el pre-test a 67% en el post-test, lo que representa una mejora del 19%; y experiencia positiva, con un NPS(2) del 47% que demuestra que los jóvenes no solo aprendieron, sino que valoraron la experiencia y la volverían a elegir.

Docentes

En este sentido, uno de los trabajos en 2025 realizados por un conjunto de entidades bancarias consistió en capacitar cerca de 300 docentes en distintas provincias. El curso tuvo, además, foco en la prevención de la ludopatía en adolescentes y jóvenes, una problemática creciente vinculada al avance de las apuestas online. El compromiso continúa con la incorporación de nuevas instituciones para ampliar el alcance y potenciar el impacto en todo el país.

