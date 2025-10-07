Tesla lanzó modelos de vehículos eléctricos que no convencieron y el mercado se lo hizo pagar

La reacción del mercado

El mercado reaccionó con frialdad. Las acciones de Tesla cayeron un 4,4% el martes, tras haber subido un 5% el día anterior, cuando se generaron expectativas por un supuesto gran anuncio. Al final, el lanzamiento de versiones más baratas fue interpretado como una señal de estancamiento más que de innovación.

image Tesla presentó nuevos modelos pero difieren poco de sus antecesores.

La jugada también se enmarca en un contexto más amplio. Tesla se encuentra en una etapa de redefinición: con menos foco en vehículos y más en proyectos como robotaxis y robots humanoides. Estos últimos representan ahora gran parte de la valoración de mercado de la compañía y son claves en el paquete salarial de US$1 billón propuesto para Elon Musk, que se votará en 30 días.

Aunque lanzar vehículos más asequibles puede parecer una estrategia pragmática, la falta de innovación real podría limitar su impacto. En un mercado cada vez más competitivo, con rivales como GM y Ford impulsando vehículos eléctricos igualmente accesibles, Tesla parece, por ahora, apostar por la contención más que por la revolución.

