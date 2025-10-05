Sí o No: Rumor de Tesla Pi con internet gratis de Elon Musk amenaza al iPhone

image

Además, el propio Musk confesó su poco entusiasmo por la idea: "Fabricar un teléfono me da ganas de morirme. Es mucho trabajo". Sin embargo, dejó la puerta abierta: si la situación lo obliga, Tesla lo hará. Esta declaración alimentó aún más las teorías sobre un posible lanzamiento sorpresa.

¿Puede el Tesla Pi realmente destronar al iPhone?

Los fanáticos del Pi Phone imaginan un dispositivo con conectividad satelital global, paneles solares integrados y hasta minería de criptomonedas. Suena delirante, pero también ambicioso. Frente a esto, el iPhone ofrece algo mucho más concreto: un ecosistema consolidado con iMessage, App Store y sincronización perfecta entre dispositivos.

image

Aunque el Tesla Pi sea real, destronar al iPhone de Apple parece improbable. La lealtad de millones de usuarios hacia la marca de la manzana es inquebrantable. Por ahora, todo indica que este teléfono revolucionario sigue siendo más fantasía que realidad.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios

Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto

La miniserie de 6 capítulos que alcanzó millones de vistas

López Murphy, defensor de los contribuyentes de CABA: "Cristina me robó, es una ladrona"