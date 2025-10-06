Gabriel Bornoroni quiere "siga siga" con Espert en Diputados

Gabriel Bornoroni, horas difíciles

En lo que hace a la campaña electoral en Córdoba, Bornoroni negó un impacto sustancial de la crisis de Espert en la provincia mediterránea. Según el diputado, el impacto negativo de las acusaciones en contra del candidato bonaerense no deberían ejercer ningún efecto a nivel local.

Sin embargo, la realidad indica que las sucesivas crisis que el Gobierno nacional ha enfrentado desde hace algunos meses a esta parte han complicado la estrategia central del armado libertario cordobés. Sobre todo teniendo en cuenta que el capital principal es la figura de Javier Milei, quien quedó amarrado a todos los problemas que fueron brotando sin poder desplegar todo el potencial de su imagen para la campaña.

Esto último es especialmente complejo para los libertarios cordobeses, quienes apostaron fuerte a la presencia de Milei para legitimar la candidatura de Gonzalo Roca y el resto de la lista, en su mayoría nombres con bajo nivel de notoriedad pública. Con una agenda colmada y apremiante, los cordobeses esperan tan solo un desembarco más del presidente.

“La gente no pregunta por Espert. La gente pregunta por los problemas de Córdoba, de los cordobeses. Hablan de la seguridad y de los impuestos. No les interesa Espert. El político tiene que ver lo que la gente le está pidiendo, bajar impuestos y generar puestos de trabajo”, aseguró.

espert-comision José Luis Espert presidía este miércoles la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. NA

Mientras tanto, en Córdoba

En términos de la campaña local, el impacto del caso Espert fue tomado por el oficialismo provincial como un tema “sensible”. En ese sentido, Provincias Unidas (principal competencia de La Libertad Avanza) empujó por la renuncia a la candidatura de Espert señalando los diversos casos de poca transparencia que salpicaron al Gobierno nacional recientemente.

Sin embargo, el límite estaría en la protección de la banca del diputado libertario, a quien no empujarían para que renuncie a su función. De hecho, la postura del oficialismo provincial sería la de mantener la necesidad de un fallo claro de la Justicia para activar la posibilidad de una expulsión del Congreso y evitar así un precedente poco conveniente.

Más noticias en Urgente24:

Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001

Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos

Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana

Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes