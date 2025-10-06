Finalmente, los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunciaron medidas de fuerza concretas que afectarán directamente a los vuelos programados en Aeroparque. Las asambleas se programaron para el jueves 9 de octubre y el viernes 24 de octubre, a tan solo dos días de la elección legislativa nacional.
DEMORAS Y CANCELACIONES
Vuelos en jaque: Pilotos programan doble medida de fuerza para Aeroparque
Pilotos nucleados en APLA anunciaron medidas de fuerza que complicarán los vuelos en Aeroparque durante dos jornadas.
El anuncio realizado por el gremio llega luego de un largo periodo de lucha con el Gobierno nacional en reclamo por dos frentes: uno salarial y otro reglamentario. En ambos casos, los pilotos de APLA no sólo no lograron destrabar un acuerdo, sino que se deterioró la relación con las autoridades competentes y con el directorio de Aerolíneas Argentinas.
Bajo ese escenario, y una vez expirado el periodo de conciliación obligatoria anunciado por el Gobierno nacional, APLA decidió avanzar con la programación de un plan de lucha que comenzará con las mencionadas asambleas previstas para octubre, con fuerte afectación en la principal terminal doméstica del país.
Pilotos y un reclamo sin fin
Según los pilotos, el frente salarial se encuentra bajo tensión por la falta de convocatoria a la negociación paritaria por parte de Aerolíneas Argentinas. La situación, calificada como una “provocación” por parte de la empresa, iría en consonancia con la política de recortes aplicada por el directorio de la empresa, que recientemente festejó uno de los primeros balances superavitarios de los últimos 20 años en la línea aérea de bandera.
El otro frente es el reglamentario. En ese orden, los pilotos reclaman la eliminación del decreto de la Secretaría de Transporte en el cual se modificó el régimen de descanso y vacaciones para los pilotos.
Cabe recordar que la disposición oficial redujo los tiempos de descanso, elevó los tiempos de vuelo y recortó vacaciones. Además, se eliminaron conceptos remunerativos como el tiempo de traslado a los aeropuertos y otros “tiempos muertos”.
Fechas complicadas
La elección de Aeroparque como sede central de las asambleas no es casual. Se trata de la terminal de distribución nacional más importante, y la que por lo tanto tiene incidencia directa en el funcionamiento del resto de los aeropuertos del país.
En ese sentido, tampoco es casual la elección de las fechas, en especial la del 24 de octubre. Ese fin de semana deben ejecutarse las elecciones legislativas nacionales, con lo cual se espera que el movimiento de cabotaje sea elevado para aquellas personas que viajen a sus lugares de origen para ejercer el voto.
Otras noticias de Urgente24
Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor
Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001
Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos
Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana