Vuelos en jaque: Pilotos programan doble medida de fuerza para Aeroparque

Pilotos y un reclamo sin fin

Según los pilotos, el frente salarial se encuentra bajo tensión por la falta de convocatoria a la negociación paritaria por parte de Aerolíneas Argentinas. La situación, calificada como una “provocación” por parte de la empresa, iría en consonancia con la política de recortes aplicada por el directorio de la empresa, que recientemente festejó uno de los primeros balances superavitarios de los últimos 20 años en la línea aérea de bandera.

El otro frente es el reglamentario. En ese orden, los pilotos reclaman la eliminación del decreto de la Secretaría de Transporte en el cual se modificó el régimen de descanso y vacaciones para los pilotos.

Además, y ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de acción directa. Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano, advirtieron.

Cabe recordar que la disposición oficial redujo los tiempos de descanso, elevó los tiempos de vuelo y recortó vacaciones. Además, se eliminaron conceptos remunerativos como el tiempo de traslado a los aeropuertos y otros “tiempos muertos”.

Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación, señaló APLA.

aerolíneas argentinas.jpg Posibles demoras y cancelaciones.

Fechas complicadas

La elección de Aeroparque como sede central de las asambleas no es casual. Se trata de la terminal de distribución nacional más importante, y la que por lo tanto tiene incidencia directa en el funcionamiento del resto de los aeropuertos del país.

En ese sentido, tampoco es casual la elección de las fechas, en especial la del 24 de octubre. Ese fin de semana deben ejecutarse las elecciones legislativas nacionales, con lo cual se espera que el movimiento de cabotaje sea elevado para aquellas personas que viajen a sus lugares de origen para ejercer el voto.

Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración.… pic.twitter.com/AWhoDjybmy — APLA (@aplapilotos) October 6, 2025

