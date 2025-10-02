Elon Musk le declaró la guerra a Netflix y pidió cancelar todas las suscripciones

image

Pero el ataque de Musk no se limitó solo a la serie. El empresario publicó varios mensajes contra la comunidad trans y acusó a Steele de haberse burlado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según afirmó una cuenta conservadora en X.

Los analistas dicen que Netflix no va a sufrir un impacto real

A pesar del furor en redes, los expertos financieros creen que el llamado al boicot no va a mover la aguja. Netflix reportó más de 301 millones de suscriptores en el último trimestre de 2024 y su capitalización de mercado ronda los 490 mil millones de dólares. Las acciones subieron más del 60% en el último año, aunque bajaron un 4% esta semana.

Guy Adami, colaborador de CNBC, fue claro: "Vas a ver gente suscribiéndose para contrarrestarlo. No creo que esta sea una razón para vender la acción". Alicia Reese, de Wedbush Securities, agregó que cualquier pérdida de suscriptores se va a compensar con el aumento de ingresos publicitarios.

image

La situación recuerda al boicot que sufrió Bud Light en 2023 por una campaña con la influencer trans Dylan Mulvaney, aunque ese caso tuvo un impacto mucho mayor. Por ahora, Netflix no hizo comentarios oficiales sobre la controversia.

