Fantino al rescate de Tronco" Milei dice que es austero; Bullrich disconforme con Espert
Fantino al rescate de lista de diputados que integra su socio Tronco"; Milei dice que tiene sueldo congelado; Bullrich quiere que Espert haga un nuevo examen.
Fantino sostuvo que la campaña se volvió imposible porque solo se habla de los aportes de narcos que habría recibido el economista.
Aseguró que Espert mandó un mensaje: “No voy a renunciar”, y lo comparó con el célebre personaje de Alberto Olmedo en Costa Pobre.
2-Un "Salvador" cuestionado
El economista rosarino y ultraoficialista Salvador Di Stéfano aseguró durante varias semanas que el dólar flotaría cerca del piso de la banda cambiaria en $1.000.
Sin embargo, el ministro Luis Caputo y el Banco Central siguen vendiendo cientos de millones de dólares a diario para que no se dispare por encima de los $1.500.
¿Qué dirán ahora los hombres de campo, a quienes les pidieron vender rápido sus cosechas porque el dólar iba a bajar?
3-Milei dice que el Poder Ejecutivo Nacional es austero
En Radio Mitre, el presidente argentino afirmó que el Poder Ejecutivo tiene sus sueldos congelados y que son “los que menos ganan”.
Sin embargo, realizó una treintena de viajes al exterior y gastó más de US$ 2 millones alojándose en hoteles 5 estrellas y sin usar aviones de línea.
Muchos de esos periplos no tuvieron que ver con sus funciones, sino con cuestiones partidarias, actos conservadores y premios personales al margen de su investidura.
4-Bullrich quiere que Espert rinda un nuevo examen
La ministra de Seguridad confirmó que las respuestas de José Luis Espert en América 24 fueron insuficientes.
Por eso, la candidata a senadora nacional por CABA le pidió al economista que vuelva a dar examen en los medios.
El problema es que Espert está entre la espada y la pared: si reconoce financiamiento narco será un cadáver político y podría ser excluido del Congreso, como ocurrió con Julio de Vido y Edgardo Kueider.