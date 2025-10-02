Fantino al rescate de Tronco" Milei dice que es austero; Bullrich disconforme con Espert

Sin embargo, el ministro Luis Caputo y el Banco Central siguen vendiendo cientos de millones de dólares a diario para que no se dispare por encima de los $1.500.

¿Qué dirán ahora los hombres de campo, a quienes les pidieron vender rápido sus cosechas porque el dólar iba a bajar?

Embed - Con un "salvador" como este....

3-Milei dice que el Poder Ejecutivo Nacional es austero

En Radio Mitre, el presidente argentino afirmó que el Poder Ejecutivo tiene sus sueldos congelados y que son “los que menos ganan”.

Sin embargo, realizó una treintena de viajes al exterior y gastó más de US$ 2 millones alojándose en hoteles 5 estrellas y sin usar aviones de línea.

Muchos de esos periplos no tuvieron que ver con sus funciones, sino con cuestiones partidarias, actos conservadores y premios personales al margen de su investidura.

Embed - ¿No hay plata?

4-Bullrich quiere que Espert rinda un nuevo examen

La ministra de Seguridad confirmó que las respuestas de José Luis Espert en América 24 fueron insuficientes.

Por eso, la candidata a senadora nacional por CABA le pidió al economista que vuelva a dar examen en los medios.

El problema es que Espert está entre la espada y la pared: si reconoce financiamiento narco será un cadáver político y podría ser excluido del Congreso, como ocurrió con Julio de Vido y Edgardo Kueider.