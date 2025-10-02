Outlet nuevo provoca furor absoluto por sus impresionantes promociones

Para quienes no lo saben, Terrazas de Mayo Shopping mantiene horarios amplios que favorecen a distintos perfiles de compradores. De lunes a jueves, el centro comercial funciona de 10:00 a 22:00 horas. Los fines de semana extendidos —viernes, sábados y domingos— el horario se amplía notablemente, dado que los locales abren desde las 09:00 hasta la 01:00 de la madrugada, mientras que el patio de comidas permanece activo hasta medianoche, lo que permite combinar las compras con una salida gastronómica.

Embed - Martina, la chica de las ofertas on Instagram: "Recorriendo el nuevo outlet de @adidasar en Terrazas de Mayo! Algunos precios: •Zapatillas y botines desde $69.999 •Buzos desde $49.990 •Remeras mujer $39.990 •Shorts y ropa niños desde $29.990 Hay percheros y sector de promos acumulables, miras la etiqueta y le RESTAS el % Las compras superiores a $120.000 reciben un 10% OFF de descuento o de $150.000 un 15% OFF (hasta el 30/9) Guarda este datazo y contame si vas a ir a visitarlo!" View this post on Instagram A post shared by Martina, la chica de las ofertas (@jefadelahorro) Publicación en Instagram de la jefadelahorro.

Para quienes residen en la zona norte del conurbano o están dispuestos a hacer una escapada desde la Capital Federal, este nuevo outlet de Adidas representa una alternativa concreta frente a los precios habituales de la marca. La combinación de variedad, descuentos y opciones de financiación lo posiciona como un destino relevante en el mapa de las compras.

