Outlet nuevo provoca furor absoluto por sus impresionantes promociones

La búsqueda de prendas de calidad a buen precio, tiene un nuevo epicentro en el conurbano bonaerense. Adidas inauguró hace unos pocos días un outlet en Terrazas de Mayo Shopping, ubicado sobre la Avenida Presidente Arturo Umberto Illia 3770, en Los Polvorines, y las primeras reseñas indican que las oportunidades de compra son más que interesantes para quienes buscan equiparse con sus productos.
La noticia llegó de la mano de quien mejor sabe detectar promociones en las redes: Martina, conocida en Instagram como @lajefadelahorro, una influencer especializada en encontrar ofertas y compartirlas con su comunidad de seguidores. Ella, visitó el flamante local y documentó su recorrida en un reel que no tardó en viralizarse. "Abrió un nuevo outlet de Adidas y quédate porque te muestro todas las promociones que hay", expresó al inicio de su video, invitando a su audiencia a descubrir qué esconde este nuevo espacio comercial.
Ahora bien, lo que encontró Martina no es para pasar por alto. Según detalló en su publicación, el lugar ofrece zapatillas y botines desde $69.999, una cifra que para ser artículos de la marca resulta sumamente llamativa. Pero la variedad no termina ahí. Los buzos arrancan en $49.990, las remeras para mujer se consiguen desde $39.990, y quienes tienen hijos pueden aprovechar la ropa deportiva infantil por $29.990, lo que convierte al outlet en una alternativa para equipar a toda la familia.
Sin embargo, más allá de los precios base, la influencer destacó un elemento que muchos cazadores de ofertas celebrarán, y es que el local cuenta con percheros especiales y un sector dedicado exclusivamente a promociones acumulables. ¿Qué significa esto? Que al mirar la etiqueta de cada prenda, se puede identificar el porcentaje de descuento adicional que corresponde restar al precio exhibido, una mecánica que permite potenciar el ahorro en cada compra.
Terrazas de Mayo Shopping estrena outlet
En cuanto a las facilidades de pago, aunque Martina no especificó qué entidades bancarias o billeteras virtuales están incluidas, en el material audiovisual que compartió puede apreciarse un cartel que anuncia la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés. Esto, naturalmente, obliga a los interesados a consultar al momento de visitar el local qué medios de pago efectivamente acceden a esta financiación, un dato crucial para planificar las compras.
Para quienes no lo saben, Terrazas de Mayo Shopping mantiene horarios amplios que favorecen a distintos perfiles de compradores. De lunes a jueves, el centro comercial funciona de 10:00 a 22:00 horas. Los fines de semana extendidos —viernes, sábados y domingos— el horario se amplía notablemente, dado que los locales abren desde las 09:00 hasta la 01:00 de la madrugada, mientras que el patio de comidas permanece activo hasta medianoche, lo que permite combinar las compras con una salida gastronómica.
Para quienes residen en la zona norte del conurbano o están dispuestos a hacer una escapada desde la Capital Federal, este nuevo outlet de Adidas representa una alternativa concreta frente a los precios habituales de la marca. La combinación de variedad, descuentos y opciones de financiación lo posiciona como un destino relevante en el mapa de las compras.
