Seguro estás con la cabeza metida en los estrenos del 2025, esperando ansiosamente lo que viene. Pero déjame contarte algo: hay una película que quizás se te escapó hace un tiempo y que tiene todo lo necesario para dejarte inmóvil en el sillón durante casi dos horas. Se llama "Calle Cloverfield 10" y está ahí, esperándote en Apple TV lista para que la devores.
"EN ALERTA DE PRINCIPIO A FIN"
La película que la crítica ovacionó y muchos no conocen
Disponible para ver en Apple TV, esta película mezcla suspenso y paranoia mientras una joven atrapada no sabe si confiar en quien asegura protegerla.
Esta propuesta de hora cuarenta y tres minutos te mete de lleno en una mezcla explosiva entre terror psicológico y ciencia ficción que, cuando se estrenó, dejó a más de uno con la boca abierta. Dan Trachtenberg se puso al frente de la dirección, mientras que Matthew Stuecken y Damien Chazelle le dieron forma al guion. El elenco, por su parte, no se queda atrás, Mary Elizabeth Winstead encabeza el reparto junto a un John Goodman que te va a partir la cabeza, acompañados por John Gallagher Jr., Maya Erskine, Douglas M. Griffin y hasta Bradley Cooper.
Ahora bien, ¿de qué va todo esto? Según la sinopsis: "Tras un accidente de circulación, una joven despierta cautiva en la vivienda de un hombre que asegura haberla salvado, ya que, según él, ha habido un ataque químico y salir al exterior supone la muerte. Pese a su amabilidad, ella no sabe si la está engañando para retenerla o si le está diciendo la verdad". ¿Te suena perturbador? Porque lo es, y mucho.
Lo fascinante de esta historia radica en cómo juega con tu percepción constantemente. No sabés a quién creerle, qué es real y qué no. Ese estado de alerta permanente te agarra desde el primer minuto y no te suelta hasta que aparecen los créditos finales.
La película que no puede faltar en tu lista de Apple TV
La crítica especializada no pudo evitar rendirse ante semejante propuesta. Nando Salvá, desde el diario El Periódico, capturó perfectamente la esencia del film al señalar: "Sus primeros 90 minutos son, en esencia, una pieza teatral (...) con una asfixiante atmósfera de tensión, claustrofobia y paranoia".
Por su parte, Diego Batlle de OtrosCines.com fue todavía más entusiasta al afirmar que "Tiene la claustrofobia, la tensión, el suspenso, los sustos y las vueltas de tuerca necesarias para convertirse en otro suceso artístico y comercial lleno de inteligentes y contradictorias facetas".
Justin Lowe, escribiendo para The Hollywood Reporter, destacó otro aspecto fundamental: "Inesperada, en el mejor de los sentidos (...) Su guion, muy creativo (...) está amplificado por una transformadora interpretación de John Goodman". Y ahí está el punto clave. Goodman construye un personaje tan ambiguo, tan perturbadoramente carismático, que oscila entre protector y amenaza con una naturalidad que te hiela la sangre.
Así que, si buscás algo que te mantenga despierto, que te haga dudar de todo y que te demuestre que no siempre hay que correr detrás de lo último que salió, esta es tu oportunidad. Dale play y prepárate para no querer salir de tu casa hasta saber toda la verdad.
