La película que la crítica ovacionó y muchos no conocen

Por su parte, Diego Batlle de OtrosCines.com fue todavía más entusiasta al afirmar que "Tiene la claustrofobia, la tensión, el suspenso, los sustos y las vueltas de tuerca necesarias para convertirse en otro suceso artístico y comercial lleno de inteligentes y contradictorias facetas".

Justin Lowe, escribiendo para The Hollywood Reporter, destacó otro aspecto fundamental: "Inesperada, en el mejor de los sentidos (...) Su guion, muy creativo (...) está amplificado por una transformadora interpretación de John Goodman". Y ahí está el punto clave. Goodman construye un personaje tan ambiguo, tan perturbadoramente carismático, que oscila entre protector y amenaza con una naturalidad que te hiela la sangre.

image "Calle Cloverfield 10", disponible en Apple TV.

Así que, si buscás algo que te mantenga despierto, que te haga dudar de todo y que te demuestre que no siempre hay que correr detrás de lo último que salió, esta es tu oportunidad. Dale play y prepárate para no querer salir de tu casa hasta saber toda la verdad.

