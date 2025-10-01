Sin retenciones al agro, la recaudación de septiembre cayó 8,8% real interanual

Los otros tributos con descensos reales serían internos coparticipados (-34%) y derechos de exportación (-21%), incidiendo de manera negativa en estos últimos la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario, explica Argañaraz.

image Variación interanual de la recaudación por impuesto. Fuente: IARAF.

La recaudación aumentó en otros sectores

Los tributos de mayor aumento real serían derechos de importación con 33,8%, seguido por impuesto a los combustibles con 25% y Cheque con 4,6%.

Como se ve, los tributos reflejan el continuo aumento de las importaciones que hubo en el último año. En términos nominales, se recaudaron $714.912 millones por derechos de importación.

Los principales tributos

Argañaraz también explica que el principal impuesto, “el IVA, habría tenido una recaudación constante en términos reales durante el mes de septiembre de 2025 respecto a septiembre 2024. Resulta importante destacar que está incidiendo negativamente en la recaudación del tributo la eliminación de la suspensión de exención de los certificados de exclusión de la percepción en la Aduana”.

Y agrega: “El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría crecido un 4,2% real interanual, incidiendo positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible”.

Recaudación acumulada 2025

En el acumulado del año, la recaudación real fue igual la del 2024.

image Recaudación acumulada 2025. Fuente: IARAF.

