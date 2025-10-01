La recaudación fiscal de septiembre 2025 cayó 8,8% real interanual. Esto significa que, ajustando por inflación, los ingresos impositivos del gobierno nacional fueron menores a los que se obtuvieron en septiembre del año pasado. Las malas noticias económicas inundan Balcarce 50.
CAE LA RECAUDACIÓN
Sin retenciones al agro, la recaudación de septiembre cayó 8,8% real interanual
En septiembre la recaudación real cayó con respecto al mismo mes de 2024. El acumulado del año es igual al del de los primeros nueve meses del año pasado.
Con una tasa de inflación interanual proyectada en alrededor del 29%, si se toma una inflación del 2,2% para septiembre, la recaudación real del mes cayó 8,8% interanual, según el economista Nadin Argañaraz.
Como explica Argañaraz, la mayor baja fue en Bienes personales:
La determinación de quitar las retenciones al agro para conseguir US$7.000 en pocos días, también tuvo un efecto negativo en la recaudación:
Los otros tributos con descensos reales serían internos coparticipados (-34%) y derechos de exportación (-21%), incidiendo de manera negativa en estos últimos la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario, explica Argañaraz.
La recaudación aumentó en otros sectores
Los tributos de mayor aumento real serían derechos de importación con 33,8%, seguido por impuesto a los combustibles con 25% y Cheque con 4,6%.
Como se ve, los tributos reflejan el continuo aumento de las importaciones que hubo en el último año. En términos nominales, se recaudaron $714.912 millones por derechos de importación.
Los principales tributos
Argañaraz también explica que el principal impuesto, “el IVA, habría tenido una recaudación constante en términos reales durante el mes de septiembre de 2025 respecto a septiembre 2024. Resulta importante destacar que está incidiendo negativamente en la recaudación del tributo la eliminación de la suspensión de exención de los certificados de exclusión de la percepción en la Aduana”.
Y agrega: “El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría crecido un 4,2% real interanual, incidiendo positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible”.
Recaudación acumulada 2025
En el acumulado del año, la recaudación real fue igual la del 2024.
