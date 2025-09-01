La recaudación cayó 2,4% real en un año

Argañaraz lo explica en un posteo de la red social X:

La recaudación tributaria nacional habría descendido un 2,4% real interanual durante agosto de 2025. Si se excluye la recaudación de impuesto PAIS, que dejó de percibirse por su vencimiento, la variación real interanual sería positiva por 3,4%.



Al mismo tiempo, en términos del acumulado 2025, Argañaraz dijo:

La recaudación tributaria nacional acumulada en los primeros ocho meses del año habría aumentado un 1,3% real interanual. Si no se considera la recaudación de impuesto PAIS, la recaudación habría aumentado un 8%



Los datos del resultado del mes de agosto se conocerán el 18/09. En julio hubo un superávit primario de más de $1.7 billones, esto es que los ingresos corrientes fueron superiores a los gastos corrientes. Sin embargo, al tener en cuenta los servicios de deuda pública, el resultado fiscal de ese mes fue deficitario, por (-$168.515) millones.

