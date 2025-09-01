Consulta posterior a crisis de los audios dice que a Milei lo apoya el 38% pero lo reprueba el 58%

Comparación de Hugo Haime de Milei con Alberto, CFK y Macri

Tras 20 meses de gestión, el actual presidente tiene una aceptación (38%) menor que la que tenía Mauricio Macri a igual altura en 2017 (43%) y Cristina Kirchner en 2013 (39%). Esto significa que va a encarar las parlamentarias de medio término en octubre de 2025 en condiciones de competitividad muy complicadas.

Finalmente, Hugo Haime explicó el resultado electoral de la provincia de Corrientes, donde el oficialista Juan Pablo Valdés se impuso con más de la mitad de los sufragios emitidos.