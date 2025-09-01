urgente24
Consulta posterior a crisis de los audios dice que a Milei lo apoya el 38% pero lo reprueba el 58%

El experimentado encuestador Hugo Haime mostró que el escándalo por los dichos de Diego Spagnuolo acentuó la caída en la popularidad de Javier Milei.

01 de septiembre de 2025 - 23:21
Javier y Karina Milei.&nbsp;

Javier y Karina Milei. 

A fines de agosto de 2025, apenas el 38 % de los argentinos aprueba la gestión libertaria del presidente Javier Milei mientras que el 58% está en desacuerdo con la conducción de los destinos de Argentina.

Hugo Haime ve un diferencial negativo para Milei de 20 puntos

Hugo Haime ve un diferencial negativo para Milei de 20 puntos

La línea roja que cuestiona la gestión de la Casa Rosada aumenta desde diciembre de 2024 y enero/febrero de 2025 con la llegada de los primeros escándalos: detención del senador Edgardo Kueider; lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y las valijas que no fueron revisadas en Aeroparque.

Por su parte, la línea verde fue decreciendo al compás de otras sonoras noticias negativas: la caída de Ficha Limpia, el centenar de muertes por el fentanilo adulterado y la supuesta corrupción de los primos Menem con empresas de seguridad y medicamentos para los discapacitados.

Imagen de WhatsApp 2025-09-01 a las 22.54.17_f9db2983
La Casa Rosada ve crecer la línea roja de desaprobación de Milei y bajar la verde de aprobación

La Casa Rosada ve crecer la línea roja de desaprobación de Milei y bajar la verde de aprobación

Comparación de Hugo Haime de Milei con Alberto, CFK y Macri

Tras 20 meses de gestión, el actual presidente tiene una aceptación (38%) menor que la que tenía Mauricio Macri a igual altura en 2017 (43%) y Cristina Kirchner en 2013 (39%). Esto significa que va a encarar las parlamentarias de medio término en octubre de 2025 en condiciones de competitividad muy complicadas. Tras 20 meses de gestión, el actual presidente tiene una aceptación (38%) menor que la que tenía Mauricio Macri a igual altura en 2017 (43%) y Cristina Kirchner en 2013 (39%). Esto significa que va a encarar las parlamentarias de medio término en octubre de 2025 en condiciones de competitividad muy complicadas.

Finalmente, Hugo Haime explicó el resultado electoral de la provincia de Corrientes, donde el oficialista Juan Pablo Valdés se impuso con más de la mitad de los sufragios emitidos.

