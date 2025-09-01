Selección Argentina, a puro show: las bandas que tocarán en el partido vs. Venezuela

monumental.jpeg El Monumental, la casa de la Albiceleste

Popular: $90.000

Popular menor: $29.000

Sívori y Centenario Alta: $158.000

Sívori y Centenario Media: $320.00

San Martín y Belgrano Alta: $260.000

San Martín y Belgrano Baja: $450.000

San Martín y Belgrano media: $480.000

Los costos de ver a la Selección Argentina han sido motivo de controversia a lo largo de los últimos años. El cachet de ver al equipo bicampeón de América y campeón del Mundo tiene sus pretensiones. Pretensiones que, lógicamente, no vienen desde el plantel o del cuerpo técnico, sino desde una AFA que, considera, el negocio de esta Selección Argentina debe ser caro.

Para poder presenciar el show musical, desde AFA sugirieron: "Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Nuñez".

Más allá del espectáculo artístico, el público argentino suele ser bastante más sencillo y directo que otros públicos: quiere ver fútbol y eso es lo que va a ver. Mucho más si se trata de La Scaloneta, y mucho más si se trata del último partido de Lionel Messi por Eliminatorias en Argentina de toda su carrera.

Por qué Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina por Eliminatorias en el país

Según confirmó el propio Leo (que el domingo por la noche cayó en la final de Leagues Cup con Inter Miami), ante Venezuela jugará su último partido oficial en el país. A sus 38 años, y dado que esta es la última doble fecha de Eliminatorias antes del Mundial 2026, el Diez no tendrá más funciones para dar en esta competencia. Luego, es posible que quede algún amistoso previo a la Copa del Mundo, de esos que se organizan como despedida antes de viajar al certamen internacional, pero será solo eso, un amistoso y no por Eliminatorias.

Selección Argentina Messi se despide en el Monumental

"Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan", había dicho Leo.

