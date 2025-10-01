Sherlock Holmes 3 está más cerca que nunca, pero con un giro que va a dividir a los fans. Después de 14 años, la productora y esposa de Robert Downey Jr. confirmó que el proyecto sigue vivo, aunque con una diferencia clave: la trama se desarrollará en Estados Unidos, lejos de la emblemática Baker Street de Londres.
Sherlock Holmes 3: Impacta el giro que prepara Robert Downey Jr. tras 14 años de espera
La secuela de Sherlock Holmes 2 sigue en pie y se reveló el cambio más polémico. Eso sí, todavía con Robert Downey Jr.
Sherlock Holmes cruza el Atlántico
La noticia cayó en una proyección especial de Play Dirty organizada por Collider, donde Downey compartió panel con el director Shane Black. Ahí, sin filtros, la productora ejecutiva contó que estuvieron muy cerca de filmar una versión anterior, pero que por suerte no se concretó.
"Estuvimos bastante cerca en un momento, y agradezco que no hicimos esa versión. No voy a entrar en qué era, pero no funcionó por tema de tiempos. Jude Law no iba a estar disponible. Creo que fue bueno que todos dimos un paso atrás", explicó Susan Downey. Después vino la pandemia, y el proyecto quedó en pausa indefinida.
Pero lo que realmente sorprendió fue el anuncio del cambio de escenario. Susan Downey reveló que la nueva película siempre estuvo pensada para ubicarse en Estados Unidos, aunque todavía no tiene certeza si es la mejor idea.
"Hemos estado hablando de una dirección un poco diferente. Siempre estuvo como ambientada en América, y no sé si es buena idea o no, pero me encanta. Amo esa idea. Entonces, simplemente me encantaría hacerla. Es solo que es difícil. Pasó mucho tiempo, la vara está altísima, o al menos Robert la puso altísima, así que no sé", confesó.
¿Vuelven Downey Jr. y Jude Law?
La saga arrancó en 2009 con Sherlock Holmes, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Downey Jr., Law, Rachel McAdams y Eddie Marsan. Fue un bombazo: recaudó USD 524 millones en todo el mundo con un presupuesto de USD 90 millones. La secuela de 2011, A Game of Shadows, metió a Jared Harris como el profesor Moriarty y consolidó a Downey Jr. y Law como una de las duplas más queridas de Hollywood.
Por ahora, ambas películas están disponibles en Netflix en Estados Unidos, mientras los fans esperan que el detective más famoso del cine vuelva a resolver un caso más, aunque esta vez en tierras americanas.
