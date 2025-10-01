Sherlock Holmes 3: Impacta el giro que prepara Robert Downey Jr. tras 14 años de espera

image Robert y Susan Downey.

Pero lo que realmente sorprendió fue el anuncio del cambio de escenario. Susan Downey reveló que la nueva película siempre estuvo pensada para ubicarse en Estados Unidos, aunque todavía no tiene certeza si es la mejor idea.

"Hemos estado hablando de una dirección un poco diferente. Siempre estuvo como ambientada en América, y no sé si es buena idea o no, pero me encanta. Amo esa idea. Entonces, simplemente me encantaría hacerla. Es solo que es difícil. Pasó mucho tiempo, la vara está altísima, o al menos Robert la puso altísima, así que no sé", confesó.

¿Vuelven Downey Jr. y Jude Law?

La saga arrancó en 2009 con Sherlock Holmes, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Downey Jr., Law, Rachel McAdams y Eddie Marsan. Fue un bombazo: recaudó USD 524 millones en todo el mundo con un presupuesto de USD 90 millones. La secuela de 2011, A Game of Shadows, metió a Jared Harris como el profesor Moriarty y consolidó a Downey Jr. y Law como una de las duplas más queridas de Hollywood.

image

Por ahora, ambas películas están disponibles en Netflix en Estados Unidos, mientras los fans esperan que el detective más famoso del cine vuelva a resolver un caso más, aunque esta vez en tierras americanas.

