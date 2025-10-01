Falta de sexo en el matrimonio: ¿Deberías preocuparte y qué hacer?

"Keith y Nicole casi nunca estaban en el mismo sitio: ella filmaba y él estaba de gira. Con el tiempo, terminaron viviendo vidas separadas y la intimidad se desvaneció", dijo una fuente.

En Daily Mail también apareció que uno de los detonantes de la separación habrían sido los problemas en el dormitorio.

“Keith nunca ve a Nicole, o bien ella está filmando o él está de gira”, explicó una fuente al medio británico. "No hay intimidad, solo están viviendo el matrimonio. Si esta separación los vuelve a unir, sería increíble, pero Keith tuvo que decirle que no es feliz".

¿Por qué las parejas no tienen sexo?

Hay varias razones por las que las parejas pueden disminuir la frecuencia de los encuentros sexuales, como:

Demasiado cansancio

Mucho estrés

Diferencia de horarios en la rutina

Baja libido

Discusiones en pareja

Falta de atracción sexual

Menopausia

Ansiedad

Depresión

Artritis

Disfunción eréctil

Ciertos medicamentos

¿Qué significa la falta de sexo en el matrimonio?

La percepción del sexo puede cambiar a lo largo de la vida y puede ser diferente para cada persona. Para algunas parejas, no tener sexo en la relación no necesariamente es motivo de preocupación, pero, para otras, sí.

La Dra. Nicole K. McNichols, Profesora Asociada en el Departamento de Psicología en la Universidad de Washington en Seattle, escribe al respecto en el sitio especializado Psychology Today.

"Algunas investigaciones, incluido el trabajo de la investigadora sexual Amy Muise, muestran que las parejas que tienen relaciones sexuales una vez a la semana o más reportan un mayor bienestar, satisfacción en la relación y satisfacción con la vida que las parejas que tienen relaciones sexuales menos de una vez al mes", indicó.

Sin embargo, aclaró que estos resultados no se aplican a todas las parejas.

Ahora bien, el poco o nulo sexo no siempre es motivo de angustia: "Algunas parejas prosperan sin él", dice la experta.

Y sigue: "Se sienten profundamente conectadas, afectuosas y satisfechas de otras maneras. ¿Te suena familiar? No hay necesidad de entrar en pánico o forzarte a la definición arbitraria como 'normal' de alguien más".

Entonces: ¿La falta de sexo en el matrimonio es un problema? La experta dice que todo depende de "cómo te sientas al respecto".

¿Qué hacer si mi pareja no quiere tener sexo?

Tomando en cuenta que la falta de sexo en el matrimonio puede deberse a varias causas, una de las primeras cosas por hacer es identificarla junto a tu pareja. Esto es posible mediante la comunicación.

En general, los expertos aconsejan hablar con tu pareja para determinar qué desean y necesitan ambos, así como explorar las soluciones disponibles a la causa de la falta de sexo.

También podrían considerar hablar con un psicólogo sexual y de relaciones certificado, y buscar otras maneras de disfrutar la intimidad, como besarse, tomarse de la mano y acurrucarse. Finalmente, lo importante es cómo se sienta con su pareja.

