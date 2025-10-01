¿Es posible Yom Kipur con humanos hijos de Dios muriendo en Gaza?

¿Qué hacemos con Gaza, donde la mayoría de los 66.000 fallecidos son civiles inocentes?

2025-07-04T124721Z-1639544272-RC2P1CAS4SKM-RTRMADP-3-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-AID Gaza 2025.

Shai Grunberg (portavoz de Gisha o Centro Legal para la Libertad de Movimiento) en el diario Haaretz, de Tel Aviv (Israel):

En medio de la destrucción que Israel está causando en la ciudad de Gaza y la hambruna masiva que ya se ha declarado en el norte de la Franja de Gaza, Israel intenta presentar el desplazamiento de cerca de 1 millón de residentes de la ciudad como una "evacuación a un espacio humanitario" en el sur de la Franja de Gaza. En realidad, se trata de una deportación masiva de una población hambrienta y agotada a una zona pequeña y superpoblada, carente de infraestructuras básicas y peligrosa para los bombardeos.

Desde el comienzo de la guerra de Gaza, Israel creó una falsa narrativa sobre la ayuda humanitaria. Inicialmente, insistió en que no había límites de entrada, en un momento en que socavaba (y continúa haciéndolo) la labor de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de ayuda. Cuando se reveló la escasez y ya no pudo negarla, culpó a Hamás por el saqueo o a las organizaciones de ayuda, como si esto redujera su responsabilidad hacia los residentes de la Franja de Gaza.

Desde fines de mayo, Israel ha estado trabajando para eludir a la ONU y a los grupos de ayuda internacional (...) Así, Israel convirtió la ayuda humanitaria en un arma y un instrumento para presionar a la población civil de Gaza y profundizar su control sobre ella. Israel no se ha conformado con eludir a los organismos internacionales que operan según principios humanitarios, sino que también se ha esforzado por neutralizar sus críticas a sus políticas.

Esta política recibió el visto bueno legal del Tribunal Superior de Justicia. La primera petición presentada por Gisha y otras organizaciones para obligar a Israel a permitir la entrada de cantidades significativas de ayuda a Gaza fue rechazada un año después, precisamente cuando el gobierno cerró por completo los cruces fronterizos con el enclave. Una segunda petición no fue considerada por el tribunal durante meses, hasta que tuvo que ser retirada en protesta por la actuación del Tribunal Superior como simple títere para crímenes de guerra.

cnne-1469136-israel-recupero-las-comunidades-alrededor-de-la-franja-de-gaza-tras-los-ataques-de-hamas.jpg Gaza 2025.

¿Sanciones o apoyo?

El 09/09, se añadió otro eslabón a la cadena de mentiras cuando el ejército emitió órdenes de evacuación para la ciudad de Gaza y sus alrededores, donde más de 1 millón de personas vivían "por su seguridad". Tan solo tres días después, Israel cerró el cruce de Zikim, que había sido el único punto de entrada directa de alimentos y combustible al norte de Gaza.

Desde entonces, no ha llegado ayuda a la zona, y la ONU ha advertido que las reservas de alimentos y combustible se agotarán en cuestión de días. De los 50 centros de distribución de alimentos, 21 han sido cerrados, dejando a miles de niños sin tratamiento vital para la desnutrición.

Así, los residentes se han visto ante la dura disyuntiva de morir de hambre y bombardeos, o ser desplazados forzosamente. Decenas de miles de personas hambrientas caminan kilómetros con sus escasas pertenencias a cuestas. La zona designada como "humanitaria" el 09/09 abarca menos del 12% de la Franja de Gaza, e incluso tras su "expansión", solo alcanza alrededor del 21%. Algunas partes son, en realidad, dunas de arena sin infraestructura, lo que la hace inhabitable.

En el sur de la Franja de Gaza prevalecen condiciones de vida precarias, otra consecuencia de la realidad impuesta por Israel. La principal línea de agua que une Israel con Deir al-Balah ha estado cerrada desde enero, y las plantas desalinizadoras están inoperativas debido a cortes de electricidad y a la falta de equipos que Israel bloquea. Como resultado, muchas familias se ven obligadas a beber agua contaminada, con el riesgo de un brote de enfermedades.

La mitad de las camas de cuidados intensivos y el 36% de las camas de hospital se encuentran en el norte, mientras que en el sur, el sistema sanitario está colapsando por la presión. Según la ONU, 1,4 millón de personas necesitan refugio, pero decenas de miles de tiendas de campaña y equipos esenciales están atascados en los cruces fronterizos a la espera de la aprobación israelí. La mitad de las camas de cuidados intensivos y el 36% de las camas de hospital se encuentran en el norte, mientras que en el sur, el sistema sanitario está colapsando por la presión. Según la ONU, 1,4 millón de personas necesitan refugio, pero decenas de miles de tiendas de campaña y equipos esenciales están atascados en los cruces fronterizos a la espera de la aprobación israelí.

w1280-p16x9-2024-10-22T191705Z_1194051822_RC2OPAAVABNO_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-DISPLACED-JABALIA.jpg Gaza 2025.

El Derecho Internacional establece que la evacuación de una población solo es legal si es temporal, se lleva a cabo para la protección de civiles o por necesidad militar, y siempre que se lleve a cabo a zonas seguras desde donde los residentes puedan regresar a sus hogares lo antes posible.

En la práctica, ninguna de estas condiciones se ha cumplido: Israel no ha presentado una necesidad militar real para la evacuación y está haciendo insoportable la vida en el norte para acelerar el desplazamiento, aun cuando las zonas a las que se está desplazando a la población son inseguras.

Las declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno, que afirman que la ciudad de Gaza se convertirá en una ruina como Rafah y Beit Hanún, dejan claro que no tienen intención de permitir el regreso de los residentes. Gisha y otras organizaciones de derechos humanos han advertido al gobierno y a los militares que las órdenes de desplazamiento son claramente ilegales.

El término "humanitario" enmascara una política de desplazamiento forzado y limpieza étnica, que son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, mientras que la propia ayuda se utiliza para exacerbar el desastre humanitario existente en la Franja de Gaza y perpetuar un cambio demográfico irreversible.

Ya se acerca Yom Kipur, pero como ha sido costumbre en el Estado de Israel durante años en las festividades judías, los cruces estarán cerrados o parcialmente abiertos, ignorando por completo las terribles consecuencias para la población moribunda. No habrá perdón para los pecados y crímenes de Israel en Gaza: la hambruna, la devastación, el desplazamiento y el exterminio, mientras continúa abandonando a los rehenes a su suerte.

