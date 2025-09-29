Por sus varias guerras, el déficit fiscal de Israel en 5,2% (inevitable ajuste)

“Están profundizando el agujero en el presupuesto, llevando a cabo un recorte extraordinario y generalizado en educación, salud y bienestar, y aún así se niegan a cancelar los fondos de la coalición y cerrar 15 ministerios innecesarios”, dijo.

Para compensar parte de esta presión financiera, el gobierno ha aumentado los impuestos. El impuesto al valor agregado (IVA) para la mayoría de los bienes y servicios pasó del 17% al 18% a principios de 2025. El impuesto a la salud, deducido de los salarios de los empleados, y las cotizaciones a la seguridad social también aumentaron.

La economía israelí ha sufrido durante el último año y medio, pero ha sido "sorprendentemente resistente", dice Benjamin Bental, profesor emérito de economía en la Universidad de Haifa.

