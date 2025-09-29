El pleno de la Knesset (Legislativo unicameral de Israel) aprobó una enmienda al Presupuesto estatal para 2025 con un techo de déficit fiscal más alto para cubrir los crecientes costos de la guerra. Esto fue aprobado en 3ra. lectura por una mayoría de 55 a favor y 50 en contra, provenientes de la oposición y legisladores ultraortodoxos.
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Por sus varias guerras, el déficit fiscal de Israel en 5,2% (inevitable ajuste)
Israel mantiene varios frentes de combate y refuerza su presencia en Gaza. Entonces, amplió su endeudamiento público y su déficit fiscal ya es del 5,2%.
De todos modos fue un éxito porque cuando comenzó el debate, 1 mes atrás, la votación estaba empatada. Luego, la coalición que lidera el Likud logró negociar con varios partidos ultraortodoxos -en particular la comunidad haredí-, reorientando partidas presupuestarias a cambio de sus votos.
La enmienda a la Ley de Presupuesto y a la Ley de Déficit autoriza una "caja de seguridad" especial de 30.800 millones de shekels (US$ 9.300 millones), la mayor parte de la cual cubre retroactivamente los costos de la Operación Carros de Gedeón y la guerra entre Israel e Irán.
Para financiar esto, el límite del déficit se elevará al 5,2% del PIB, mientras que el límite del gasto se incrementará a 650.000 millones de shekels (US$ 196.000 millones).
El diputado de Yesh Atid, Vladimir Beliak, criticó al gobierno por su manejo fiscal, argumentando que "una vez más había fracasado en su capacidad de cumplir con el objetivo de déficit y gestionar una política fiscal responsable".
“Están profundizando el agujero en el presupuesto, llevando a cabo un recorte extraordinario y generalizado en educación, salud y bienestar, y aún así se niegan a cancelar los fondos de la coalición y cerrar 15 ministerios innecesarios”, dijo.
Para compensar parte de esta presión financiera, el gobierno ha aumentado los impuestos. El impuesto al valor agregado (IVA) para la mayoría de los bienes y servicios pasó del 17% al 18% a principios de 2025. El impuesto a la salud, deducido de los salarios de los empleados, y las cotizaciones a la seguridad social también aumentaron.
La economía israelí ha sufrido durante el último año y medio, pero ha sido "sorprendentemente resistente", dice Benjamin Bental, profesor emérito de economía en la Universidad de Haifa.
