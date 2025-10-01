¿Cómo es el síndrome de Tourette que tiene el cantante Robbie Williams?

Según la Tourette Association of America los primeros síntomas son movimientos involuntarios de la cara, brazos, miembros o tronco. "Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos", indican.

"El primer síntoma más habitual es un tic facial (parpadeo, contracción de la nariz, muecas). Pueden reemplazarlo o agregarse otros tics del cuello, del tronco y de los miembros", agregan.

En el caso de los tics vocales pueden incluir, entre otros, sorber, carraspear, gruñir, dar alaridos y gritar.

¿Cómo es el síndrome de Tourette que tiene Robbie Williams?

En el caso del cantante británico, el síndrome de Tourette se ha manifestado de una forma más interna: en sus pensamientos.

Y es que, Robbie Williams relaciona sus pensamientos intrusivos con una forma de Tourette “interno”.

Sobre su último estado de salud, el artista dijo "Acabo de darme cuenta de que tengo síndrome de Tourette, pero no desaparece", apunta Daily Mail.

La superestrella reveló su diagnóstico en el podcast de Paul Whitehouse y la Dra. Mine Conkbayir, "¡Tengo TDAH! No, no lo eres".

"Son pensamientos intrusivos que ocurren. El otro día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del síndrome de Tourette. Simplemente no salen", comentó el famoso.

Y agregó: "No solo eso, uno pensaría que un estadio lleno de gente profesándote su amor funcionaría como distracción, pero lo que sea que esté dentro de mí no lo oigo. No puedo asimilarlo".

En efecto, los expertos dicen que en el síndrome de Tourette se pueden producir pensamientos reiterados y obsesivos.

"Curiosamente, esto no sólo se refiere a tics motrices", indican en Child Mind Institute. "Muchos niños con la Tourette también tienen pensamientos obsesivos. Es como si alguien más estuviera controlando desde tu cerebro lo que piensas y cómo te mueves".

"Puedes luchar contra ello, pero estar en permanente lucha significa que nunca te puedes relajar", explican.

Robbie Williams: TDAH y la lucha por su salud mental

Robbie Williams también dijo que ha recibido en tres ocasiones el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y que su salud mental se ha visto afectada en sus giras y presentaciones en vivo.

"Tengo una relación muy complicada con las giras y los conciertos. La gente me dice: '¿Vas de gira? Debes estar muy, muy emocionado'. La verdad es que no. Tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo", explicó.

"Me enmascaro como si fuera un atleta olímpico, porque lo que he conseguido, también en mi detrimento, es parecer arrogante, pomposo y presumido, y hacer estos gestos grandilocuentes, que me han funcionado porque ponen mi cara en el cartel y la gente sigue comprando entradas. Pero, en realidad, lo que pasa es que me siento todo el tiempo al contrario", confesó el cantante.

