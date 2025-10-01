Un supermercado está liquidando y ofreciendo descuentos de final de temporada en ropa de cama. Podés acceder a sábanas, frazadas y acolchados con hasta un 70% menos. Lo mejor de todo es que vas a poder renovar tu casa sin gastar de más.
APROVECHALO
Supermercado es furor por descuentos en sábanas y acolchados de hasta 70%
Un reconocido supermercado está ofreciendo descuentos en ropa de cama como sábanas, acolchados y frazadas. Ideal para reponer y no gastar de más.
Si tenés pensado renovar sábanas, acolchados o ropa de cama en general pero sin que el bolsillo lo sienta tanto, entonces no dudes en acercarte a estos supermercados que tienen ofertas imperdibles. Hay muchos modelos y precios para todos los gustos.
Supermercado liquida sábanas y ropa de cama
Jumbo, ChangoMás y Carrefour se unieron para lanzar promociones únicas en sábanas y ropa de cama en general. Los mismos tienen descuentos de hasta un 70%, con lo cual quedan a precios espectaculares para aprovechar a lo grande.
ChangoMás tiene frazadas polar por $11.000 o algunas de dos plazas a menos de $25.000. Precios que no se suelen encontrar fácilmente en este tipo de productos. También venden almohadas a menos de $10.000.
Jumbo, por su parte, ofrece sábanas marca Krea tamaño queen por $60.000, frazadas a $12.000 y muchas opciones más para renovar la ropa de cama que quizá tenemos algo gastada. Carrefour tiene juegos de sábanas por menos de $25.000, fundas para almohadas y más.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Cuidado: ARCA vigila y bloquea transferencias entre billeteras virtuales
El Gobierno lanzó descuentos para jubilados en supermercados: cómo acceder
El outlet de Buenos Aires que vende ropa de marca a precios que nadie puede creer
El outlet de Buenos Aires con ropa muy barata que nadie se quiere perder