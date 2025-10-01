Independiente en llamas: los hinchas explotaron contra Atomik y Bebote Álvarez pidió renuncias

La marca alemana, por su parte, se expresó públicamente y advirtió que ha cumplido con todas las etapas necesarias para la renovación. Además, deslizó la posibilidad de iniciar acciones legales contra Independiente por el incumplimiento de la cláusula Right of First Refusal (ROFR), que le otorga el derecho de preferencia para igualar cualquier propuesta de un tercero. En caso de confirmarse, el Rojo no solo afrontaría una fuerte sanción económica, sino también un castigo deportivo que agravaría la crisis institucional.

INDEPENDIENTEENLLAMASLOSHINCHASEXPLOTARONCONTRAATOMIKYBEBOTEALVAREZPIDIORENUNCIASFOTO2 Los hinchas y socios de Independiente explotaron contra el presidente Néstor Grindetti por la llegada de Atomik y Bebote Álvarez pidió renuncias.

Atomik está señalada por aportar en la campaña de la Libertad Avanza

El rechazo de los hinchas y socios se originó porque la marca desembarcaría en el club de Avellaneda acompañada por Grupo IEB+, una de las compañías más importantes del mercado de capitales argentino. La novedad no solo despierta expectativas por lo económico, sino también por las conexiones políticas y societarias detrás del negocio.

El fundador y presidente de Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, ya tiene vínculos con el deporte y, en paralelo, con la política nacional: en los últimos meses se destacó por aportar $15.000.000 a la campaña de La Libertad Avanza de CABA, partido que lidera el presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, la fuerza libertaria tiene dentro de sus filas a Cristian Ritondo, armador político de la Provincia de Buenos Aires y hombre fuerte del oficialismo del ‘Rojo’.

INDEPENDIENTEENLLAMASLOSHINCHASEXPLOTARONCONTRAATOMIKYBEBOTEALVAREZPIDIORENUNCIASFOTO3 Los hinchas y socios de Independiente explotaron contra el presidente Néstor Grindetti por la llegada de Atomik y Bebote Álvarez pidió renuncias.

IEB opera en la Bolsa de Buenos Aires, Rosario, Nueva York y Uruguay, con negocios que abarcan desde una sociedad de Bolsa hasta una app para inversiones bursátiles. Según trascendió, la empresa se sumaría como sponsor en el pantalón del “Rey de Copas”. Esto se concretaría en caso que se cierre el acuerdo con la marca de indumentaria deportiva.

La sociedad Abuchid - Gándara

La relación nace de casualidad, en enero de 2008, mientras miraban un partido de tenis de la ATP, la liga profesional de este deporte, Gándara conoció a Abuchdid, actual presidente de Grupo IEB, conocido entre muchos como el gurú de las finanzas.

En aquel momento, Abuchdid le pidió a Gándara que invierta en sus negocios y aunque el dueño de Atomik se negó, comenzaron con una amistad que además los tiene como “socios” hoy en día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SiempreParaCAI/status/1973159390736949508&partner=&hide_thread=false A pesar de los años, los momentos vividos, sigo estando a tu lado, ROJO, ROJO QUERIDO pic.twitter.com/a1hYZ9AJGf — Siempre para Independiente (@SiempreParaCAI) September 30, 2025

Tiempo más tarde, uno apoyo al otro en negocios inmobiliarios del estilo de Nordelta, pero en el sur de Buenos Aires y decidieron empezar a combinarse entre ideas e inversiones, comprando 540 héctareas, y explotando el negocio por muchos millones de dólares.

En paralelo, Abuchdid y Gándara junto con Martín Fernández, se juntaron nuevamente para en 2024 adquirir la empresa Dycasa se la compró al grupo español Dragados por US$ 2 millones, una histórica firma de la obra pública argentina con más de 50 años de trayectoria. La compañía, sin embargo, quedó en una situación crítica tras la asunción de Milei y la aplicación de su política de recorte: de 277 empleados en diciembre, pasó a solo 80 en octubre, con la actividad prácticamente paralizada.

La reaparición de Bebote Álvarez agitó la interna de Independiente: “Júntense para echarlos a la mierda”

En el medio de la tensión, el ex jefe de la barra brava de Independiente Pablo Alejandro Álvarez subió un video sobre el acuerdo entre Puma y el club.

“Bueno muchachos se suspendió la marcha de hoy… Puma arregló con Independiente, Atomik no va a estar”, confesó el ex jefe de la barra brava del “Rojo” en el arranque de su video de redes sociales.

Por otro lado, en la mitad del video, “Bebote” Álvarez apuntó contra los “grupitos revolucionarios” y los sectores opositores que convocaron a una manifestación por el cambio de marca en la indumentaria del “Rey de Copas”.

En el final de su video, Álvarez cerró con unas fuertes palabras: “A ver si mueven el dedo y se juntan todos para pedir una asamblea extraordinaria para realizar un llamado a elecciones anticipadas… se juntan para una camiseta, júntense para echarlos a la mierda a estos, que adelanten las elecciones”.

Las declaraciones de Álvarez reavivan la tensión interna en Independiente y reflejan cómo una decisión comercial puede escalar rápidamente hacia un conflicto político.

Su llamado a elecciones anticipadas, en un tono desafiante, se suma a un clima de descontento que distintos sectores del club vienen manifestando desde hace tiempo, más allá del tema de la indumentaria.

En este contexto, la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti enfrenta una doble presión: resolver el acuerdo con el sponsor técnico de manera clara y sustentable, y, al mismo tiempo, contener la creciente demanda de participación y renovación política.

La camiseta fue apenas el detonante; el verdadero debate parece estar en el futuro institucional del club.

Más notas de Golazo24

Recrudece la interna en Boca: Diego Lajst cruzó a Doble Amarilla

Boca: Todos contra Agustín Marchesín y Mariano Closs echa nafta

En pie de guerra: Flavio Azzaro se la pudrió más que nunca a Chavo Fucks

Marcelo Moretti desafía el estado de acefalia y pelea para volver a la presidencia de San Lorenzo

Polémica en Racing Club: Diego Milito está expuesto ante Gustavo Costas

En River hablan de una fuerte decisión de Marcelo Gallardo con el plantel