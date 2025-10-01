En pie de guerra: Flavio Azzaro se la pudrió más que nunca a Chavo Fucks

En primer lugar, lo que pasó en el recordado suceso en el que Juan Román Riquelme abandonó la entrevista con el programa de Pollo Vignolo.

Allí Fucks habló de "Los alcahuetes que tiene, los mercenarios que tiene en YouTube" y Azzaro contestó en su canal (en el programa por entonces vespertino Fútbol y Transas): "Lo primero que tengo que decir es que detesto a los cagones. Y no hay nada más de cagón que hablar de alguien sin mencionarlo. A mí me enseñaron de chico que los problemas se arreglan cara a cara".

Otro recordado suceso, es lo que sucedió con Fucks y Arcucci con Davoo Xeneize.

Azzaro, allí tampoco se quedó callado y le contestó a los periodistas de ESPN: "tienen que asumir que perdieron. Para que se hable sobre Arcucci y Fucks, tienen que hablar de Davoo Xeneize. A ellos les duele que a los que hacemos streaming los vea más gente que a ellos... Cambió el periodismo".

Embed - AZZARO REACCIONA a la PELEA entre ESPN y DAVOO XENEIZE en SE VIENE

¿Y ahora qué pasó en ESPN?

Damián Irribarren y Chavo Fucks suelen tener encontronazos en ESPN F90 de Pollo Vignolo y hace algunas semanas se dio uno que generó videos posteriores de algunas cuentas de YouTube.

"Talibán", que suele hablar de Independiente (entre otros clubes), salía en un móvil habitual y en un momento determinado en el que Fucks quiso hablar, el ex Fútbol al Horno lo tapó, lo que no le gustó al panelista.

Ante la pregunta del cronista: "¿te enojaste Diego?", Chavo respondió: "me corrí de la discusión, hasta ahí abajo no llego".

Este respuesta algo arrogante de Fucks, generó que Azzaro, días después de que suceda este encontronazo, le dedique un video en YouTube titulado "otro papelón del Chavo en ESPN".

Dentro de lo más relevante, Azzaro dijo: "abajo estás vos Chavo Fucks, que cuando estuviste en YouTube te vieron 3 mil personas. Solamente a vos te consumen cuando estás en una corporación".

Cerró su video diciendo: "YouTube cada vez es más grande. Los que hacemos contenido acá cada vez tenemos más repercusión y orgullo de la libertad de expresión no tenemos. Algo que vos Diego Fucks no tenés".

Embed - AZZARO REACCIÓN: OTRO PAPELÓN DEL CHAVO EN ESPN

