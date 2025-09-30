"El trabajo de la Policía Nacional de Perú fue coordinado con la policía provincial de Buenos Aires"

urgente24
“La Policía Nacional de Perú informa que hizo 2 importantes capturas de los asesinos de jóvenes mujeres en Argentina” anunció el alto jefe de la fuerza.

Teniente General Zenón Loaysa, policía nacional de Perú

“Pequeño J es el cabecilla de una banda criminal dedicada en Argentina al tráfico de drogas y el sicariato: el móvil de los crímenes habría sido el presunto robo de 3 kilos de cocaína por parte de una de las jóvenes” expresó el teniente general Zenón Loaysa, de la Policía Nacional de Perú, en conferencia de prensa.

"El ciudadano argentino Matías Ozorio, por no tener registro de su ingreso legal a nuestro país será expulsado a través de la Policía Nacional. Es argentino y habría operado como el cajero de esta red de narcos”.

Triple crimen de Brenda, Lara y Morena: policía de Perú colaboró con la de provincia de Buenos Aires

“Con respecto a Pequeño J, como es peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de las autoridades argentinas”:

La coordinación con la policía de la provincia de Buenos Aires permitió saber que el ciudadano argentino prófugo esperaba la llegada de Pequeño J a la Plaza Norte de Lima. Entonces, se desplegó a la inteligencia y la división anti drogas para dar con su ubicación.

“Se hizo el seguimiento y se lo venía rastreando. En el Puente Chilca, cerca de Lima fue encontrado Pequeño J en el asiento posterior de la cabina de un camión con tráiler que viajaba hacia la ciudad capital”.

Antecedentes penales de Victoriano Tony Janzen Valverde

“En Perú, no tenemos antecedentes penales sobre este detenido. Solamente, sabemos que su padre fue asesinado en Trujillo en 2018”.

“Pequeño J contrató servicios para que lo condujeran hasta la ciudad de Lima, estamos estudiando la participación o complicidad del conductor del vehículo”.

El teniente general Loaysa detalló cuál fue el derrotero de los prófugos:

Llegaron a Perú desde Bolivia, a través de la frontera de Desaguadero, siguiendo la ruta hacia Arequipa. Pequeño J es la tercera generación de narcos en la familia ya que su padre y su abuelo se dedicaban a la misma actividad.

“Esta red ha sido desarticulada ya que han caído los cabecillas. Fueron buscados durante 10 días. Ozorio escapó por Paraguay pero también buscaba llegar hasta Lima”.

