"El trabajo de la Policía Nacional de Perú fue coordinado con la policía provincial de Buenos Aires"

“Se hizo el seguimiento y se lo venía rastreando. En el Puente Chilca, cerca de Lima fue encontrado Pequeño J en el asiento posterior de la cabina de un camión con tráiler que viajaba hacia la ciudad capital”.

Presunto autor intelectual de los crímenes de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.



Antecedentes penales de Victoriano Tony Janzen Valverde

“En Perú, no tenemos antecedentes penales sobre este detenido. Solamente, sabemos que su padre fue asesinado en Trujillo en 2018”.

“Pequeño J contrató servicios para que lo condujeran hasta la ciudad de Lima, estamos estudiando la participación o complicidad del conductor del vehículo”.

El teniente general Loaysa detalló cuál fue el derrotero de los prófugos:

Llegaron a Perú desde Bolivia, a través de la frontera de Desaguadero, siguiendo la ruta hacia Arequipa. Pequeño J es la tercera generación de narcos en la familia ya que su padre y su abuelo se dedicaban a la misma actividad. Llegaron a Perú desde Bolivia, a través de la frontera de Desaguadero, siguiendo la ruta hacia Arequipa. Pequeño J es la tercera generación de narcos en la familia ya que su padre y su abuelo se dedicaban a la misma actividad.

“Esta red ha sido desarticulada ya que han caído los cabecillas. Fueron buscados durante 10 días. Ozorio escapó por Paraguay pero también buscaba llegar hasta Lima”.