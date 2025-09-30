Interpol tras libertario por masacre de Varela; Del Moro, el "más mejor"; ¿Susana contra la grieta?

1-Interpol busca a Matías Agustín Ozorio
Està acusado de ser la mano derecha de “Pequeño J”, el supuesto ideólogo de la masacre de Brenda, Lara y Morena.
La Interpol busca a Matías Ozorio, un libertario acusado por el triple crimen de Florencio Varela; Santiago del Moro se premió solo; Giménez no quiere grieta.
Ozorio es militante libertario e inversor en criptomonedas.
Habría perdido dinero tras apostar a la meme coin $LIBRA.
Causó sorpresa y estupor que el conductor de la ceremonia del premio Martín Fierro, anunciara que la estatuilla más codiciada era para él.
Si realmente había sido el más votado, hubiera bastado con que contrataran a otro presentador para evitar el “ruido” en el momento crucial de la noche.
Es difícil imaginar algo parecido en la entrega de los Emmy, Grammy, Oscar o Tony.
Las madres de las tres víctimas de la masacre de Florencio Varela desmintieron que a Lara le hayan cortado los dedos.
Se quejaron de las versiones sensacionalistas difundidas por determinados canales de televisión.
Aseguraron que las fake news les provocaron una enorme angustia.
La actriz y conductora de TV estuvo en la fiesta de los Martín Fierro y pidió no ahondar las divisiones.
Sin embargo, en el pasado eligió vivir fuera de Argentina durante los años del kirchnerismo.
Incluso llegó a declarar: “Vuelvo si ellos se van”.