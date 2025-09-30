Interpol tras libertario por masacre de Varela; Del Moro, el "más mejor"; ¿Susana contra la grieta?

Si realmente había sido el más votado, hubiera bastado con que contrataran a otro presentador para evitar el “ruido” en el momento crucial de la noche.

Es difícil imaginar algo parecido en la entrega de los Emmy, Grammy, Oscar o Tony.

Del Moro. El más mejor

3-Información confusa e inexacta sobre el Triple Crimen

Las madres de las tres víctimas de la masacre de Florencio Varela desmintieron que a Lara le hayan cortado los dedos.

Se quejaron de las versiones sensacionalistas difundidas por determinados canales de televisión.

Aseguraron que las fake news les provocaron una enorme angustia.

Desmienten mutilaciones y desmembramientos

4-Susana Giménez dice que hay que frenar la grieta

La actriz y conductora de TV estuvo en la fiesta de los Martín Fierro y pidió no ahondar las divisiones.

Sin embargo, en el pasado eligió vivir fuera de Argentina durante los años del kirchnerismo.

Incluso llegó a declarar: “Vuelvo si ellos se van”.