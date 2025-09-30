El comentario del CEO de Cocos sobre la venta de dólar oficial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arielsbdar/status/1973112450196054025&partner=&hide_thread=false Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre. — Ariel Sbdar (@arielsbdar) September 30, 2025

El dólar futuro habla

La jornada del 30 de septiembre dejó un panorama inquietante. El dólar spot arrancó en $1.350, quebró los $1.400 pasadas las 11 de la mañana y llegó a rozar los $1.450, hasta que el Tesoro intervino para contener la corrida.

Finalmente, cerró en torno a $1.380, un nivel sostenido de manera artificial por las compras oficiales. Finalmente, cerró en torno a $1.380, un nivel sostenido de manera artificial por las compras oficiales.

En paralelo, el mercado de futuros operó con un volumen cercano a los 2 millones de contratos, una cifra extraordinaria que refleja la búsqueda de cobertura. Los precios se dispararon en toda la curva: octubre subió 4,40% a $1.494, noviembre escaló 3,41% a $1.548 y diciembre trepó 3,08% a $1.606.

Hacia adelante, los contratos muestran un sendero cada vez más empinado, con un dólar a $1.901 en agosto de 2026. Hacia adelante, los contratos muestran un sendero cada vez más empinado, con un dólar a $1.901 en agosto de 2026.

image

El Banco Central, con pocas reservas disponibles, tuvo que recurrir a títulos del canje (DI305) para intervenir en los futuros y contener la escalada. Según estimaciones privadas, el margen operativo ronda los US$1.000 millones, un monto insuficiente frente al nivel de demanda. Aun así, se observó al organismo vendiendo de manera activa en el tramo corto, intentando despejar el ruido inmediato.

El interés abierto en contratos se incrementó 2,5% en la rueda, con un salto notable de 253.309 contratos en DLR/OCT25, lo que confirma que el mercado sigue apostando a una devaluación inminente.

Monitor Futuros de Dólar y Sintéticos

Jornada volátil para el FX. Comenzamos la rueda con un spot muy presionado, que rápidamente rompió los $1.350 y, pasadas las 11:00hs, perforó con fuerza los $1.400, llegando incluso a tocar los $1.450. Ese nivel fue defendido por el… pic.twitter.com/nQEUpcVr3Q — Martin de la Fuente (@Mar71nDLF) September 30, 2025

El cruce con Sbdar expone una contradicción profunda en la política cambiaria: mientras el Gobierno promete avanzar en la normalización, surgen órdenes informales que paralizan la operatoria y terminan reforzando la desconfianza. En paralelo, la intervención oficial en futuros y en el spot muestra que el programa económico no logra sostenerse sin un esfuerzo constante y costoso.

Un clima cada vez más frágil

El saldo de la jornada es claro. El dólar no tiene piso, el riesgo país no tiene techo y los bonos y acciones argentinas siguen en caída libre. Todo en un contexto en el que las reservas del BCRA se diluyen y las señales de política económica resultan inconsistentes.

La frase “nos pidieron apagar” pasó en pocas horas de ser un comentario aislado en redes sociales a convertirse en un símbolo de la desconfianza estructural que rodea al plan Milei-Caputo. Para el mercado, más que un error de comunicación, representa la confirmación de que la dinámica cambiaria está atrapada en una lógica discrecional, sin rumbo claro ni horizonte de estabilidad.

image

