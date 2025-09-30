Una encuesta pone a Espert y Milei ante el peor escenario en la provincia de Buenos Aires

Pero la situación le dificulta la campaña al candidato libertario en un distrito que no sólo es el principal por su peso electoral, sino que además resultó tremendamente hostil con LLA en las elecciones locales, en las que perdió por 13 puntos frente el peronismo.

Con ese antecedente, la estrategia proselitista libertaria es una cuesta arriba y la posición de Espert, de no aclararse de inmediato, complicaría aún más la situación. Lo advirtió el comunicador oficialista Alejandro Fantino, que recomendó el paso al costado de Espert en caso de que no pueda explicar su vínculo con Machado y qué significa ese pago.

Pero hay un elemento que añade complejidad al asunto, y es que Espert ya estaría en una situación de deterioro electoral incluso desde antes de que se destapara el último capítulo del caso Machado.

Tal como informó Urgente24, Espert ya había sufrido una erosión de su imagen a principios de septiembre.

Y ahora, una encuesta de intención de voto lo expone ante el peor escenario: que el peronismo mantenga la distancia del 7-S y que LLA, con él a la cabeza, no logre siquiera el 30% de los sufragios.

Se trata en este caso del relevamiento que Federico González hizo entre el 24 y el 28/09 sobre 1.800 casos recolectados de forma online. El margen de error es +/- 2,4%. Urgente24 ya había publicado el capítulo porteño de esta medición.

Al igual que sondeos publicados previamente de otras consultoras, la de González muestra a Jorge Taiana, el candidato de Fuerza Patria, encabezando la intención de voto con el 41,5%, un guarismo similar al de esas mediciones mencionadas.

Pero la diferencia es que, si bien lo tiene en 2do puesto, la encuesta de González le da a Espert un apoyo de apenas el 27,4%. Así, y aunque Fuerza Patria no estaría repitiendo el 46% del 7-S, de todas formas le saca a LLA 14 puntos de ventaja, ya que el espacio liderado por Milei -y que lleva al PRO como socio- no logra en esta encuesta ni siquiera asomarse al 30%.

El de González un escenario con un 7% de indecisos, un 5% de voto en blanco y en el que ninguna del resto de las opciones alcanza el 5% de intención de voto.

Cabe recordar que esta encuesta se terminó de relevar el 28/09, mismo día en el que se publicó el documento en poder de la justicia de Texas en el que figura el pago a Espert por parte de la empresa de Machado. Es decir que el sondeo no abarca el posible impacto de esa noticia.

