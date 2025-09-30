Milei y una apelación al electorado: "Que los argentinos voten por su propio bien"

Ante un auditorio lleno de seguidores, el Presidente insisitió en que "estamos a mitad de camino" y pidió "hacer que valga la pena" el esfuerzo que ha realizado hasta aquí la sociedad por sus políticas de austeridad.

"Nos dejaron un campo minado, lleno de bombas. No es gratis, cuesta sacrificio, cuesta dólor, y los orkos rompiendo todo", dijo.

"¿Qué quieren? ¿Volver a la pobreza, a la inflación, al choreo? No hay que aflojar, hay que cruzar el camino", dijo.

“Está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura, pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobre, hoy tenemos 31%, o sea hay 12 millones que salieron de la pobreza”, dijo.

“Sacamos a 6 millones de la indigencia. Entonces parece que todo el día nos comparan contra suiza cuando íbamos camino a convertirnos en Venezuela, no digo que sea fácil, 31 % de pobres sigue siendo aberrante, pero si miro la inflación bajando, la indigencia cayendo, falta, pero vamos por la dirección correcta”, resaltó luego.

milei-rural

"La única forma de crecer es abrazar las ideas de la libertad. Votar al partido del Estado es una puerta a (el aeropuerto) de Ezeiza", dijo.

"Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la esperanza, por el futuro que va a ser grande a Argentina nuevamente y no volver al pasado", dijo.

"Que voten por el propio bien, el de sus hijos, nietos y por los que queremos ver a la Argentina grande nuevamente. Lo otro lo probamos y ya falló", dijo y cerró con el slogan de campaña: "La libertad avanza o la Argentina retrocede".

