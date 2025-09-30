Prohibido acercarse: Empresario denunciado por acoso y violencia de género

El empresario Esteban Ariel Safdie, presidente de Via Cotone Merchandising, fue denunciado por enviar contenido sexual explícito a una trabajadora. La afectada fue a la justicia con apoyo del gremio (Em pleados de Comercio) hasta lograr medidas cautelares: prohibición de todo contacto físico o digital con el denunciado, La víctima cambio de posición dentro de la empresa con garantías de seguridad en el ámbito laboral y digital.