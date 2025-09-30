El empresario Esteban Ariel Safdie, presidente de Via Cotone Merchandising, fue denunciado por enviar contenido sexual explícito a una trabajadora. La afectada fue a la justicia con apoyo del gremio (Em pleados de Comercio) hasta lograr medidas cautelares: prohibición de todo contacto físico o digital con el denunciado, La víctima cambio de posición dentro de la empresa con garantías de seguridad en el ámbito laboral y digital.
DECISIÓN JUDICIAL
Prohibido acercarse: Empresario denunciado por acoso y violencia de género
La Justicia prohibió a conocido empresario acercarse a una trabajadora tras denuncia por acoso y violencia de género. Intervino Empleados de Comercio.
Ley Olimpia
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, destacó la importancia de resguardar la dignidad, reputación e identidad de la trabajadora, en línea con la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y la Ley 27.736, conocida como “Ley Olimpia”, que regula la violencia digital. La medida se dictó preventivamente ante la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
El gremio celebró la decisión judicial que impuso medidas preventivas incluyendo la prohibición de cualquier acercamiento físico o digital de Safdie, la abstención de enviar mensajes o correos y el traslado de la trabajadora a otro sector de la empresa sin afectar sus funciones, salario ni jornada laboral.
Empresario acusado
El agresor, Esteban Ariel Safdie, ocupa la presidencia de Via Cotone Merchandising, fue miembro fundador de la Cámara Argentina de Merchandising y Artículos Promocionales, luego distinguido por la Asociación Argentina de Marketing, como los Premios Mercurio 2015, 2018 y 2020, y el Marketing Day 2019.
