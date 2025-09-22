Día del empleado de Comercio 2025: 29 de septiembre, de los trabajadores a sol y sombra

image Empleados de comercio de Mar del Plata | FOTO DE ARCHIVO

Pero varias décadas después, en 2009, se sancionó en Argentina, tomando como base dicha normativa, la Ley 26.541, que declaró al 26 de septiembre de cada año como “Día del Empleado de Comercio”, y lo asimiló “a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Desde la entrada en vigor de dicha ley, los empleados de comercio tienen derecho a no trabajar el 26 de septiembre y, en caso de que opten por trabajar, debe abonarse como un feriado (con recargo del 100%). Pero este 2025, el asueto de los empleados de comercio se trasladó al lunes 29 de septiembre, tras una reunión de las cámaras comerciales.

Con excepción de la jurisdicción de Mendoza, donde desde el 2020, luego de un concenso entre el Centro de Empleados de Comercio mendozino, las cámaras empresariales y la Secretaría de Trabajo provincial, se acordó mover la fecha al cuarto lunes de septiembre, que en este caso cae el lunes 22 de septiembre.

