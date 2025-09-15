Rey Jacobo Estuardo, espectros, brujas y tratado de demonios

La curandera quemada viva por bruja y el tratado de Demonología de Jacobo

Durante la Santa Inquisición, se creía que las brujas tenían una estrecha conexión con las tempestades y los accidentes, lo que allanó el camino para el auge de la cacería de brujas entre 1580 y 1620, cuando se detuvo a más de un centenar de personas, entre ellas algunas de importancia, como un maestro de escuela e incluso de alcurnia (como Francis Stewart, conde de Bothwell) en medio de las acusaciones de que ciertas personas eran las culpables de los infortunios.

Agnes Sampson, una curandera escocesa, fue sentenciada a ser quemada viva en la hoguera por el tribunal de la localidad escocesa de North Berwick.

El tribunal inquisitorial de North Berwick, bajo las directrices del rey Jacobo de Escocia, dictaminó que ella junto a otras personas habían hecho un aquelarre en la parroquia portuaria de St. Andrews Auld Kirk con el objetivo de envenenar al monarca y hundir su barco, además de causar una enfermedad incurable y mortal al conde de Angus.

image Agnes Sampson, la curandera escocesa quemada viva tras ser acusada de conspirar contra el rey Jacobo

Según un fragmento del juicio de brujas, Agnes Sampson confiesa haber provocado la tormenta que casi hunde el barco del rey Jacobo VI, aunque los historiadores aseguran que era una mentira instaurada por los inquisidores para legitimar la condena. Según cuenta el relato, se dice que Jacobo presenció el juicio a Agnes y que ella contó detalles de la noche de alcoba de su luna de miel con Ana de Dinamarca, lo que le impresionó demasiado.

“Además, confesó que en el tiempo en que Su Majestad estaba en Dinamarca, ella… tomó un gato y lo bautizó, y… dicho gato fue llevado al centro del mar por todas esas brujas, navegando en sus tamices o cribas…: hecho esto, se levantó tal tempestad en el mar, como no se había visto otra igual… ese gato bautizado fue la causa de que el barco de Su Majestad, al salir de Dinamarca, tuviera un viento contrario al del resto de sus barcos”, según Newes from Scotland (1591)

En ese sentido, dicho episodio de North Berwick habría influenciado la obra de Shakespeare, ya que los rituales de las tres brujas de Macbeth son iguales a los descritos en el folleto publicado en Londres en 1591 bajo el título Newes from Scotland, anteriormente mencionado.

Tal documento, según los historiadores, fue el primero que da lujos de detalles de las teorías inquisidoras sobre el osculum infame (beso de la vergüenza, el que las brujas debían dar al diablo en el trasero durante el sabbat), aparte de estar ilustrado con los únicos grabados de la época al respecto de los ritos de brujería.

Según cuentan los historiadores, todo ello influyó en la obra sobre brujería y nigromancia que escribiría más adelante el rey Jacobo: Tratado de Demonología.

Daemonologie, publicado por Jacobo en 1597, cuando sólo reinaba en Escocia, habla de los demonios, su naturaleza y origen, así como criaturas diabólicas y esotéricas como vampiros y hombre lobos.

Estructurado en tres libros y desarrollado en forma de disertación filosófica imitando el diálogo socrático mediante dos personajes que dialogan, Philomathes y Epistemon, Jacobo pretendía advertirle al pueblo cristiano sobre la existencia de lo demoníaco, que incluía a las brujas y a la hechicería.

Su obra narra sobre la astrología y clasifica a las fuerzas demoníacas:

“La temible abundancia, en estos tiempos, en este país, de estos detestables esclavos del Diablo —las brujas o hechiceros— me ha movido (querido lector) a enviar con urgencia este tratado mío… con el fin de resolver las dudas de muchos corazones; tanto para demostrar que tales ataques de Satanás son sin duda alguna reales, como que sus instrumentos [las brujas] merecen ser castigados con el mayor rigor".

Más adelante, en 1605, en cuanto a los asuntos terrenales y ya convertido en rey de Inglaterra, responsabilizaría a Guy Fawkes (hoy muy conocido gracias a la película V de Vendetta) por la Conspiración de la Pólvora.

Fawkes, un católico inglés y experto en explosivos, fue descubierto bajo la Cámara de los Lores con 36 barriles de pólvora, parte de un plan liderado por el opositor Robert Catesby para intentar matar al rey Jacobo haciendo saltar por los aires el Parlamento inglés ante el que iba a presentarse el monarca durante ese día, el 5 de noviembre de 1605.

Más contenido en Urgente24

Tiresias: Vidente, profeta ciego y el mito transexual en la Antigua Grecia

Masacre en Carmen de Patagones: Bullying en la escuela y un chico desencajado

Helen Keller, sorda, muda y ciega: El mundo en sus manos

Alquimia, piedra filosofal y ermitaños que descubrieron sustancias