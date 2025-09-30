La Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar con la investigación contra el exjuez Luis Zelaya, acusado por un policía que pasó trece años preso como presunto partícipe en el secuestro del expresidente Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991. El exsuboficial Juan Carlos “Pelado” Bayarri, denunció haber sido sometido a torturas para lograr una confesión y acusó a Zelaya de sobreseer a los policías que fueron responsables por esos tormentos.
OCURRIÓ EN AGOSTO DE 1991
Causa secuestro de Mauricio Macri: Retomarán investigar al exjuez Luis Zelaya
La Corte Suprema decidió retomar el desempeño del exjuez Luis Zelaya ocurrido el secuestro de Mauricio Macri en agosto de 1991
Con la firma de los jueces del tribunal mayor el pleno del tribunal compartió expresamente los argumentos de la Procuración General de la Nación, en los que cuestionó con dureza el fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal por haber hecho, “una vez más”, una “parcial valoración de la prueba” contra Zelaya.
Todo se centra en la investigación policial por el secuestro del expresidente.
En la madrugada del 25 de agosto de 1991, Macri fue secuestrado cuando llegaba a su casa de Barrio Parque, de la Capital Federal. Pasó doce días encerrado en el sótano de un local ubicado en la avenida Juan de Garay 2882, del barrio porteño de Boedo. Fue liberado ileso doce días después.
Por el secuestro fueron juzgados y condenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral los integrantes de la llamada “banda de los comisarios”. Entre los condenados estaba el ex suboficial Juan Carlos “Pelado” Bayarri, que también fue condenado.
Cómo siguió la causa
Bayarri denunció que su confesión fue producto de golpes y torturas que le aplicaron policías durante su interrogatorio. Su padre también había sido detenido y torturado. Apuntó contra Carlos Sablich, comisario inspector y jefe de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, uno de los principales responsables de la liberación de Macri. Con sus denuncias llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la justicia lo liberó tras pasar más de una década preso.
En 2014
A fines de mayo de 2014, Sablich fue condenado a 16 años de cárcel por el Tribunal Oral N°19 junto a su superior Carlos Gutiérrez. Pero Bayarri también acusó al juez Zelaya de haber protegido a los policías que participaron en los tormentos para que confesara.
Zelaya fue sobreseído, pero el caso llegó a la Corte y el procurador interino Eduardo Casal, antes procurador fiscal, dictaminó por revocar su sobreseimiento. La Corte hizo lugar en 2014 y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Pero Casación volvió a dictar su sobreseimiento con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Nuevamente, Casal dictaminó contra esa valoración sesgada y hoy la Corte Suprema acompañó esa posición.
Volvemos a hoy
Después de repasar las pruebas que evaluó la CIDH y que formaron parte de la condena a los policías, la Procuración señaló que “todas estas cuestiones relacionadas con la actuación de Zelaya fueron claramente expuestas en el anterior dictamen, a cuyos términos se remitió el Tribunal, e integraron los fundamentos sobre los que V.E. dejó sin efecto aquella anterior sentencia. Sin embargo, no fueron consideradas por los magistrados que ahora conformaron la opinión mayoritaria del fallo apelado”.
No es la primera vez que interviene la Corte Suprema en el caso: ya en 2014 el máximo tribunal había ordenado el dictado de una nueva sentencia sobre la situación del entonces juez, sobreseído en instancias previas. Pero por mayoría la nueva sentencia de Casación rechazó los planteos de la fiscalía e insistió con el sobreseimiento.
