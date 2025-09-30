Prisión Perpetua firme para el asesino de Brenda Gordillo

descarga Poder Judicial de Catamarca (foto Página 12)

Junio 2021

En junio de 2021, el joven fue condenado a perpetua, fallo que la Corte de Justicia de Catamarca ratificó en marzo de 2022. Su defensa acudió en queja al máximo tribunal, que finalmente declaró “inadmisible” la presentación con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti .

