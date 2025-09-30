La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a Prisión Perpetuapara Naim Vera, encontrado culpable del femicidio de Brenda Micaela Gordillo, caso que conmocionó a la sociedad catamarqueña.
MUERTE EN CATAMARCA
Prisión Perpetua firme para el asesino de Brenda Gordillo
Corte Suprema dejó firme la condena a Prisión Perpetua por el femicidio de Brenda Gordillo. El acusado tramo la muerte y como desprenderse del cuerpo.
El crimen ocurrió el 1 de marzo de 2020, cuando Vera, entonces de 20 años, citó a la joven en un dúplex de su abuela frente a la Universidad Nacional de Catamarca.
Según la investigación, el acusado planeó asesinarla porque creía que estaba embarazada y ella se negaba a interrumpir el embarazo pese a su insistencia.
La acusación detalló que incluso evaluó contratar un sicario y había comentado a amigos su intención de “quemarla”. Esa madrugada, Brenda llegó al lugar y fue asfixiada con una prenda de vestir.
Luego, Vera intentó incinerar el cuerpo en una parrilla, lo cargó en la camioneta de su padre y lo enterró en la ruta provincial 4.
Junio 2021
En junio de 2021, el joven fue condenado a perpetua, fallo que la Corte de Justicia de Catamarca ratificó en marzo de 2022. Su defensa acudió en queja al máximo tribunal, que finalmente declaró “inadmisible” la presentación con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti .
Más contenido en Urgente24
Café gratis: La promo que todos quieren aprovechar
El imponente outlet que llama la atención de todos por sus increíbles gangas
Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica