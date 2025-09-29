Diario Olé confirmó a Diego Monroig: Llora Boca por Leandro Paredes

Paredes, habitual citado por Scaloni, ya figura en la lista preliminar y Diario Olé confirmó lo adelantado por Monroig: ‘Anticipo de Olé: Paredes reservado por la Selección y sin gestión de Boca para intentar retenerlo’.

Esto implica que el Xeneize no podrá contar con su mediocampista para el encuentro frente a Barracas Central del 11 de octubre.

Además, queda la incógnita de lo que sucederá en noviembre: si vuelve a ser convocado, se perdería la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura ante Tigre, un duelo que podría ser decisivo en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca y la Selección Argentina

Boca y la Selección Argentina viven actualidades muy diferentes.

Mientras que los de Miguel Ángel Russo necesitan terminar un mal 2025 de buena manera, los de Lionel Scaloni clasificaron con holgura al Mundial de 2026 y disputarán amistosos como para que el entrenador pueda determinar qué jugadores llevar a Norteamérica.

Por el lado del Xeneize, su próximo encuentro será el domingo 5 de octubre desde las 19 horas ante Newell´s Old Boys de Rosario en la Bombonera.

En cuanto al conjunto Albiceleste, sus próximos amistosos son en octubre. El 10/10 vs Venezuela en Miami (Hard Rock Stadium) y el 13/10 vs Puerto Rico en Chicago (Soldier Field).

Por lo que dice Olé, pareciera confirmado que Leandro Paredes no podría estar en el partido ante Barracas Central. Será interesante ver si Lionel Scaloni respeta y entiende todo lo que se puede jugar el equipo Azul y Oro ante Tigre.

