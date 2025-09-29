Diario Olé confirmó a Diego Monroig: Llora Boca por Leandro Paredes

Está claro que Leandro Paredes es la figura más determinante del Boca Juniors de Miguel Ángel Russo. En el Xeneize crece la preocupación luego de que Diario Olé confirmara una noticia que había anticipado Diego Monroig relacionada con Lionel Scaloni y la Selección Argentina.
El mediocampista es pieza clave en la ‘Scaloneta’, ya que integra el grupo reducido de futbolistas que están desde el inicio del ciclo, junto a referentes como Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Nicolás Otamendi.
El pasado 19 de septiembre, Diego Monroig anticipó una situación que encendió las alarmas en Boca Juniors: la posible ausencia de Leandro Paredes en partidos clave debido a su convocatoria a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
En ESPN, el periodista explicó: ‘La fecha FIFA de octubre se jugará entre el 6 y el 14, y la de noviembre, del 10 al 18. Como no son Eliminatorias Sudamericanas sino amistosos, la liga local continuará y habrá jornada en medio de esas ventanas’.
Paredes, habitual citado por Scaloni, ya figura en la lista preliminar y Diario Olé confirmó lo adelantado por Monroig: ‘Anticipo de Olé: Paredes reservado por la Selección y sin gestión de Boca para intentar retenerlo’.
Esto implica que el Xeneize no podrá contar con su mediocampista para el encuentro frente a Barracas Central del 11 de octubre.
Además, queda la incógnita de lo que sucederá en noviembre: si vuelve a ser convocado, se perdería la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura ante Tigre, un duelo que podría ser decisivo en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Boca y la Selección Argentina
Boca y la Selección Argentina viven actualidades muy diferentes.
Mientras que los de Miguel Ángel Russo necesitan terminar un mal 2025 de buena manera, los de Lionel Scaloni clasificaron con holgura al Mundial de 2026 y disputarán amistosos como para que el entrenador pueda determinar qué jugadores llevar a Norteamérica.
Por el lado del Xeneize, su próximo encuentro será el domingo 5 de octubre desde las 19 horas ante Newell´s Old Boys de Rosario en la Bombonera.
En cuanto al conjunto Albiceleste, sus próximos amistosos son en octubre. El 10/10 vs Venezuela en Miami (Hard Rock Stadium) y el 13/10 vs Puerto Rico en Chicago (Soldier Field).
Por lo que dice Olé, pareciera confirmado que Leandro Paredes no podría estar en el partido ante Barracas Central. Será interesante ver si Lionel Scaloni respeta y entiende todo lo que se puede jugar el equipo Azul y Oro ante Tigre.
