Leandro Paredes explotó contra Marchesín y lo dejó expuesto en la caída ante Defensa y Justicia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BosteroRiquelm4/status/1972300265404649531?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972300265404649531%7Ctwgr%5Eec2a7abffa3b6ed462d154b6fbf8f863a3bc706f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Fleandro-paredes-cruzo-fuerte-agustin-marchesin-sus-errores-la-derrota-boca-defensa-y-justicia-n6195925&partner=&hide_thread=false Hasta paredes ya se dio cuenta que marchesin no puede atajar más en boca

Se lo habrá dicho?@BocaJrsOficial @PREDIGODEGOL1 @la12tuittera @pl pic.twitter.com/YhgeYtIRSt — Bostero a morir (@BosteroRiquelm4) September 28, 2025

Por el Grupo A del Torneo Clausura, Boca perdió con Defensa y Justicia en Florencio Varela

Boca cayó 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el delantero Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39’ del complemento y, un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro.

Sin embargo, a los 48’, Osorio volvió a darle la ventaja a Defensa y Justicia que terminó siendo definitiva.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, el ‘Xeneize’ recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario el domingo a las 19 horas en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.

Embed - DEFENSA Y JUSTICIA 2 - 1 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

River Plate en modo escándalo: Qué pasó con Paulo Díaz y Miguel Borja

Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo

River perdió, Gallardo pidió perdón y explotaron los memes contra el Millonario

Racing e Independiente tuvieron un vibrante clásico pero se quedaron con las ganas

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

Detestable posteo de Liga de Quito se burla de la muerte de Juan Izquierdo