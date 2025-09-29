Este sábado 27/09, Fernando Dente volvió a encender la mesa de Mirtha Legrand con confesiones inesperadas sobre su relación con su hermano Tomás Dente. La charla, que arrancó con la típica curiosidad de La Chiqui, dejó en evidencia secretos familiares que nadie imaginaba y puso al actor frente a preguntas que hasta hoy había esquivado.
"NO TENEMOS VÍNCULO"
El crudo relato de Fernando Dente sobre su hermano Tomás: "Hay cuestiones íntimas"
Fernando Dente abrió la puerta sobre su conflicto con su hermano Tomás Dente: confesó que no tiene vínculo con él y dejó claro que la distancia es definitiva.
Confesión en vivo: por qué Tomás y Fernando Dente no se hablan
Fernando Dente no evitó la pregunta que todos tenían en mente: su relación con Tomás. Con una sinceridad que pocos se animan a mostrar frente a cámaras, el actor de 35 años confesó: "No nos llevamos bien, es la verdad. No tenemos vínculo en realidad, pero hace muchos años. No es que un vínculo se fue desgastando, fue una decisión concreta, al menos de mi lado".
No se trató de un enojo pasajero ni de diferencias artísticas; Dente aclaró que su distancia tiene raíces personales profundas: "Hay cuestiones que son absolutamente íntimas, pero que son más que suficientes para tomar la decisión que tomé". La conversación, aunque incómoda para algunos, permitió entender que no todas las familias funcionan como deberían y que, a veces, el cuidado propio exige establecer límites claros.
Mirtha Legrand intentó indagar si existían celos profesionales o rivalidades por el trabajo, pero quedó en evidencia que el conflicto trasciende la carrera: la decisión de Fernando de cortar contacto con Tomás es consciente y meditada. Además, la situación no depende de sus padres, ya fallecidos, sino de una elección personal que se mantiene firme desde hace años.
Cuando el silencio reemplaza al vínculo familiar
El distanciamiento no admite gestos mínimos de contacto. Cuando Liliana Caruso le preguntó si siquiera se mandaban saludos de fin de año, Fernando fue contundente: "No tengo vínculo y prefiero que así siga". No hay reconciliaciones ni conveniencias: la relación rota es una elección deliberada, marcada por el respeto a los propios límites y al bienestar emocional.
Esta situación da muestra de un fenómeno recurrente en los medios argentinos: la exposición de los conflictos familiares. Pero a diferencia de algunos escándalos o peleas de reality, acá la franqueza es brutal y elegante: Fernando habló desde la honestidad, sin victimizarse ni dramatizar, dejando en claro que a veces mantener la integridad personal implica decisiones dolorosas y duraderas.
Lo relevante es que esta no es una grieta circunstancial: Fernando y Tomás llevan años sin vínculo, y la ruptura es pública gracias a la pregunta directa de Mirtha. El actor dejó en evidencia que, en algunos casos, el silencio y la distancia son formas de protegerse y marcar límites, incluso con quienes compartieron la misma sangre.
La televisión, en este caso, permitió mostrar que la verdad familiar puede ser incómoda, pero necesaria para comprender la complejidad de los afectos humanos.
