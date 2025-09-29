Gustavo Cordera volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por su participación en la docuserie sobre Ricardo Barreda, que reavivó viejas controversias y puso otra vez en debate sus repudiables dichos de 2016. En San Juan, mientras recibió ovaciones y cariño del público, quedó claro que la polémica sobre sus palabras todavía no se apaga.
"CUALQUIERA PUEDE ASESINAR"
Otra controversia: Gustavo Cordera justificó los crímenes de Ricardo Barreda
Gustavo Cordera vuelve a la polémica con su participación en la docuserie de Ricardo Barreda, donde defendió al homicida. A la vez, fue ovacionado en San Juan.
Gustavo Cordera y el límite de lo que se puede decir
En "Ricardo Barreda, el odontólogo femicida", Cordera generó reacciones encontradas con declaraciones que mezclan algo de confesión con provocación: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Inclusive yo puedo cometer un crimen". La frase golpea por lo literal, pero también porque vuelve a ponerlo en el foco del debate sobre violencia de género, un tema que lo marginó de los escenarios desde 2016.
Ese año, frente a estudiantes de la escuela TEA y Deportea, Cordera dijo que "hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, para tener sexo ser violadas", comentarios que lo llevaron a ser cancelado y a perder espacio en medios, radios y festivales. Intentos posteriores de reparar el daño en programas como Gelatina y Otro día perdido mostraron contradicciones: en uno se victimizó frente a la cancelación, en otro pidió disculpas.
En la docuserie, Cordera incluso canta "Locatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor", un guiño a su propia canción La argentinidad al palo, y explica: "Me puse en ese lugar, como diciéndoles a todos ellos que yo también me puedo equivocar". La polémica vuelve porque esas palabras pueden leerse como una romantización de la violencia, y recuerdan que la sociedad argentina no olvida ni deja pasar declaraciones de este tipo.
Dilema: San Juan lo abraza, pero la polémica sigue presente
Paradójicamente, mientras los debates en redes se multiplican, este domingo 28/09 en San Juan Cordera recibió calor y ovaciones. En el Auditorio Juan Victoria, el público lo acompañó desde el primer tema hasta el cierre con Un pacto. Él mismo confesó: "No es mentira, es una de las noches más importantes de mi vida. Su amor me da fuerzas". La emoción se sintió real, con silencios respetuosos y gritos que rompían la noche.
Pero la polémica no se fue: algunos activistas realizaron un escrache antes del show, recordando que las declaraciones de 2016 siguen abiertas en la memoria colectiva. Cordera, en el escenario, buscó un equilibrio entre la emoción y la reflexión: "Esta vez pude recibir la ovación. Mucha autodesprecisión en mi vida y desvalorización personal. Ahora me siento querido, aprendí a quererme".
San Juan se convirtió en la paradoja de Cordera: ovacionado por su música y al mismo tiempo cuestionado por sus palabras. La docuserie sobre Barreda y su regreso a los medios dejan claro que, para él, la redención y la polémica son dos caras de la misma moneda. Mientras su arte sigue generando admiración, la sociedad no olvida ni deja de exigir responsabilidad pública.
