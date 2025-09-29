Otra controversia: Gustavo Cordera justificó los crímenes de Ricardo Barreda

Embed "Cualquiera puede cometer un asesinato, inclusive yo"



En el documental sobre Ricardo Barreda, Gustavo Cordera afirmó que se puso "en el lugar" del homicida que fue condenado a cadena perpetua en 1995 "como diciéndole 'yo también me puedo equivocar'".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/lNNfvkJ53Z — Corta (@somoscorta) September 27, 2025

Dilema: San Juan lo abraza, pero la polémica sigue presente

Paradójicamente, mientras los debates en redes se multiplican, este domingo 28/09 en San Juan Cordera recibió calor y ovaciones. En el Auditorio Juan Victoria, el público lo acompañó desde el primer tema hasta el cierre con Un pacto. Él mismo confesó: "No es mentira, es una de las noches más importantes de mi vida. Su amor me da fuerzas". La emoción se sintió real, con silencios respetuosos y gritos que rompían la noche.

image En San Juan, Cordera recibió ovaciones y emoción del público, pero también enfrentó un escrache previo. Su regreso muestra la tensión entre admiración por su música y condena social por sus palabras.

Pero la polémica no se fue: algunos activistas realizaron un escrache antes del show, recordando que las declaraciones de 2016 siguen abiertas en la memoria colectiva. Cordera, en el escenario, buscó un equilibrio entre la emoción y la reflexión: "Esta vez pude recibir la ovación. Mucha autodesprecisión en mi vida y desvalorización personal. Ahora me siento querido, aprendí a quererme".

San Juan se convirtió en la paradoja de Cordera: ovacionado por su música y al mismo tiempo cuestionado por sus palabras. La docuserie sobre Barreda y su regreso a los medios dejan claro que, para él, la redención y la polémica son dos caras de la misma moneda. Mientras su arte sigue generando admiración, la sociedad no olvida ni deja de exigir responsabilidad pública.

