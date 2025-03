Ricardo Barreda llega al cine: ¿Romanticismo de un asesino o solo morbo argentino?

En el caso de Barreda, no podemos dejar de pensar en los detalles que salieron a la luz: cómo se intentó montar una escena de robo para tapar el crimen, cómo fue un tipo que se mostró normal ante la sociedad y, sin embargo, tenía una violencia interior que terminó explotando en un acto absolutamente atroz. Pero, a veces, ese tipo de detalles solo hacen que nos concentremos más en el personaje de Barreda y menos en las consecuencias para las víctimas. Y esto ya lo habíamos visto varias veces: desde el famoso caso de los Puccio con "El Clan", o los crímenes de Carlos Robledo Puch en "El ángel", siempre parece haber un interés por tratar de entender al asesino, como si su historia fuera más importante que la de los muertos.

image.png Al humanizar a los criminales, estas historias a veces terminan centrando más en el asesino que en las víctimas. ¿Estamos olvidando lo esencial: el sufrimiento y la tragedia real que causaron?

Claro, la película busca retratar la tragedia de una forma cruda, pero uno no puede dejar de preguntarse si, de alguna manera, el morbo está presente de forma implícita. En principio, la elección de un actor como Diego Capusotto, quien estaba considerado para el papel principal pero finalmente no participó, hace que surjan dudas sobre si el enfoque de la película no será un poco más ligero de lo que debería. Capusotto es conocido por su humor absurdo, y claramente no tiene nada que ver con un personaje tan oscuro, pero su posible participación mostraba cómo incluso la comedia se mezcla con estos temas.

Entonces, ¿por qué seguimos prestando atención a estas historias de criminales? Quizá porque estamos acostumbrados a verlos como personajes más grandes que la vida misma. Y lo peor es que, al hacerlo, olvidamos lo que realmente importa: las víctimas, el dolor que dejaron atrás y cómo este tipo de violencia sigue sucediendo en nuestra sociedad. Tal vez es hora de replantearnos si deberíamos seguir humanizando a los asesinos y darles una historia que se les reconozca solo como lo que fueron: criminales.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Cómo cargar $5000 gratis en la tarjeta SUBE en marzo: muy simple

Tiene tan solo 6 capítulos y es la miniserie de Netflix que todos recomiendan

Tiene 12 capítulos y es la miniserie que arrasa en Netflix

AFA saca la espada de Doble Amarilla para enfrentar al Clarín de TyC Sports

Aumentan los límites en cajeros automáticos: Cuánto dinero se podrá retirar desde marzo