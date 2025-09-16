Gustavo Cordera pasó de victimizarse a pedir perdón: "No fue mi intención lastimar"

Embed

Las frases que lo condenaron y el repudio que persiste

El origen del escándalo fue en 2016, durante una charla frente a estudiantes de la escuela TEA y Deportea, cuando Cordera dijo que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas". Sumado a su comentario sobre la "aberración de la ley" frente a relaciones con menores de 16 años, esas frases lo expulsaron de festivales, radios y escenarios. Fue la cancelación en estado puro, y marcó un antes y un después en la discusión sobre violencia simbólica.

Desde entonces, Cordera intentó volver por distintos caminos, pero cada aparición reabrió la herida. Tras sus comentarios en la charla con Rosemblat, las críticas fueron inmediatas en redes sociales.

La politóloga María Florencia Freijo escribió en X: "La masculinidad y el pacto de caballeros. Sus pitos sobre la mesa. Su victimismo. Su ‘son muy exageradas’. Sí, hace siglos vemos una organización tan eficiente y coordenada". Por su parte, la actriz Malena Pichot sumó: "La historia cambió y no vamos a dejar que se hagan los pelotudos de nuevo". Y la influencer Sol Despeinada lo resumió en una frase letal: "Sin ninguna reflexión que valga la pena escuchar, fue a hablar de él. Siempre habló de él".

La reaparición en Pergolini buscó mostrarlo como un hombre cambiado, pero el problema es que el perdón llega con nueve años de demora y plagado de contradicciones. Lo que queda claro es que el debate no pasa por si Cordera puede volver a tocar, sino por si entendió de verdad la gravedad de lo que dijo. La sociedad argentina ya aprendió a no dejar pasar estas cosas, y cada paso en falso se paga caro.

