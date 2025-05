Kevin Spacey volvió a Cannes y disparó contra la cancelación: "Estoy exonerado"

En Cannes, aunque el festival aclaró que no tenía nada que ver con él ni con la entrega del premio, Spacey fue bien recibido por parte del público. Según dijo a la agencia AFP: "Me siento rodeado de cariño. Volver a trabajar ya es mucho para mí". Fue invitado por los productores de The Awakening, una película independiente británica donde actúa y que están intentando vender en el festival.