'Escorts' de Cannes: En WhatsApp reclutan prostitutas para el festival

Otro sujeto ofreció una convocatoria similar, pagando 10.000 euros por un viaje de un día a Mónaco con sexo incluido. Una tercera propuesta indecente, por así decirlo, dijo que estaba dispuesto a pagar “solo a modelos rubias” 10.000 dólares a la semana en un yate.

image.png Las chicas escort de Cannes |Gentileza Daily Mail

Estos grupos de WhatssApp exigen a la hora de reclutar, que envíen un book con fotos, junto con la edad, talla y estatura, para la aprobación final.

También, hay otras solicitudes que son sólo para “acompañantes”, mera figura decorativa al lado de empresarios extranjeros adinerados, para estar en cenas o fiestas de la alta alcurnia sin necesidad de tener sexo; mientras que otros pagan para que estén en orgías repletas de celebrities, empresarios y asistentes.

Cobro 1.000 euros la hora, pero hay un descuento por dos horas o más, y el precio por toda la noche es de 50.000 euros, pero en realidad, la gente suele dedicar sólo unos minutos

'Putes de luxes'

Otras convocatorias refieren a los trabajos “Image+” que buscan mujeres con rasgos hegemónicos y ciertas pretensiones de talla para tener relaciones con los asistentes del festival. Según Blind, estas mujeres en general conocen a sus anfitriones por primera vez en el momento que se dirigen al lugar.

A estas mujeres, señala Blind, se le confiscan sus pasaportes y se les prohíbe usar sus teléfonos celulares en toda la estadía, en pos de evitar que las identidades de los multimillonarios se filtren.

"Esto no es sólo la prostitución moderna", reveló una fuente. ·También se trata de mucho dinero negro, no hay billetes”, añadió.

A las mujeres jóvenes a menudo se les ofrecen 3.000 euros por una cena, 10.000 euros por una fiesta y 50.000 euros por una noche

image.png Las "Prostitutas" del festival de Cannes |Gentileza Hollywood Reporter

El año pasado Daily Mail ya había sacado a la luz que trabajadoras sexuales de toda Europa, prostitutas de elite conocidas como ' putes de luxes' en Francia, acuden en masa al Cannes para vender sus cuerpos en hoteles y yates de lujo.

Incluso, muchas modelos, aspirantes actrices e influencers participan en estas orgías en superyates, con champán y lujos a bordo, como una manera de ascenso a las taquillas.

Un acompañante, procedente de Eslovaquia, dijo a MailOnline: "Hay que tener cuidado porque a los hoteles no les gusta que esto suceda, pero no pueden detenerlo. Esta es la industria más antigua del mundo y el negocio del cine tiene que ver c on el glamour y la emoción. Por supuesto, la gente quiere tener sexo"

En esa misma línea, un miembro de la tripulación de una orgía en un superyate le reveló a MailOnline que el uso de estos barcos para la prostitución se ha vuelto "mucho más discreto" en los últimos años.

"Supongo que nadie quiere ser visto comprando o vendiendo sexo abiertamente", expresó.

Las sanciones contra Rusia a causa de la guerra en Ucrania, ha significado que los oligarcas rusos hayan desaparecido de aguas europeas. Esos tipos sabían divertirse

