"Hoy colapsó el plan de Luis Caputo, estamos en caída libre, entramos en un crack financiero"

carlos-maslaton-ddd.webp Carlos Maslatón y el plan de Luis Caputo

"Javier Milei hace macrismo, con Luis Caputo y otros macristas"

“Van a hacer lo mismo con todos los sectores, con todas las deudas del Estado porque son insustentables. La caída de los mercados es por la desacertada política económica”.

"Hay que liberar de una vez el mercado de cambio. Cuando dejas flotar, no necesitas reservas. Es al revés de lo que plantean casi todos los economistas. Cuando la moneda se mueve sin control, el BCRA no tiene que intervenir". "Hay que liberar de una vez el mercado de cambio. Cuando dejas flotar, no necesitas reservas. Es al revés de lo que plantean casi todos los economistas. Cuando la moneda se mueve sin control, el BCRA no tiene que intervenir".

" Van a fracasar en 2024 de la misma forma en que fracasaron con el Pro y Cambiemos entre 2016 y 2019", vaticinó el consultor y gurú financiero.

En la Casa Rosada, se convocó a una reunión urgente entre Karina Milei, Luis Caputo y el equipo del Palacio de Hacienda.