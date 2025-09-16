Todo mal en Colón de Santa Fe: antepenúltimo en su zona, protestas y represión

TODOMALENCOLONDESANTAFEANTEPENULTIMOENSUZONAPROTESTASYREPRESIONFOTO2 Colón de Santa Fe se encuentra en el antepenúltimo puesto de su zona en la Primera Nacional lo que motivó la protesta de los hinchas que terminó con represión.

La caída de Colón de Santa Fe ante Talleres de Remedios de Escalada derivó en la bronca de los hinchas y socios

El contexto de la protesta se vincula al reciente 2-0 como visitante ante Talleres de Remedios de Escalada, un partido en el que Colón necesitaba apenas un punto para asegurar la permanencia. A pesar de que a falta de tres fechas parece casi imposible que termine en zona de descenso —le saca ocho puntos al último—, los hinchas expresan su enojo por la mala gestión deportiva y la racha de ocho encuentros sin victorias desde su descenso hace menos de dos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrianWB10/status/1967708150192279645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967708150192279645%7Ctwgr%5E231f5c95d7496989211f80cbc55cefadd7d07117%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-28783477742732639464.ampproject.net%2F2508281901000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Tres socios de #Colón están detenidos y un futbolista del plantel profesional está herido en la cabeza. La movilización de los socios fue pacífica hasta la represión de la policía, después todo se salió de control. pic.twitter.com/sWgCN3JiV0 — Brian Borra (@BrianWB10) September 15, 2025

El mal presente de Colón de Santa Fe en la Primera Nacional: qué pasa con el conjunto santafesino

Después de su consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021 tras golear a Racing Club por 3 a 0 en la final, el camino del 'Sabalero' en el fútbol argentino fue cuesta abajo y en caída libre. En 2022 cayó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba, y en el torneo local obtuvo apenas 45 puntos en 41 partidos jugados (entre Copa de la Liga y Liga Profesional), marca que repitió en 2023. Debido a esta situación, debió disputar un duelo desempate con Gimnasia y Esgrima de La Plata, ya que ambos ocupaban el anteúltimo puesto en la tabla anual (Arsenal estaba último, pero descendió por promedio): la derrota por 1 a 0 contra el 'Lobo' decretó que debería jugar el próximo año en la Primera Nacional.

En 2024, Colón tenía como principal objetivo regresar a la Primera División, un logro difícil de alcanzar al tener que competir con otros 37 equipos por sólo dos cupos para ascender. Finalizó sexto en la Zona B y logró meterse en el Reducido, pero el sueño se esfumó rápidamente luego de caer con All Boys por la mínima en la primera fase.

En la actual temporada, el panorama empeoró notoriamente: en medio de una fuerte crisis institucional, el conjunto santafesino ganó solamente ocho encuentros en 31 fechas y en sus últimas ocho presentaciones apenas sumó un punto. Si bien es difícil que descienda a la Primera B (CADU está a nueve unidades y Talleres de Remedios de Escalada a ocho a falta de tres fechas), el flojo nivel demostrado por el plantel despertó el enojo de los hinchas, desilusionados por el presente de la institución.

Más notas de Golazo24

Nuevamente repudio en River Plate por algo que hizo Pollo Vignolo

Scaloni no quiere repetir el drama de Qatar 2022 y avisó: la lista, a última hora

Messi juega el partido más sensible del año con Inter Miami y las heridas abiertas

Todo Boca espera que Russo haga el cambio que puede ser un antes y un después

La Premier League regulará a los dueños de los clubes

Scaloni se regodea con Mastantuono pero Nico Paz deja mensajes teledirigidos a ambos