RESUMEN AUDIOVISUAL 15/9

Ezeiza no da abasto por importaciones; hospitales públicos en crisis; Anderson desmiente todo

Ezeiza está desbordado por las cargas de productos importados; el Garrahan, la salud pública y Tato Bores; Evangelina Anderson niega romance con Paredes.

15 de septiembre de 2025 - 20:04
Depósitos de Aeropuerto de Ezeiza

1-El aeropuerto internacional de Ezeiza está colapsado

Es récord el volumen de importaciones que llegan a la Argentina.

Los productos terminados y de alto valor arriban en las bodegas de los aviones, pero son tantas las adquisiciones que las pistas de Pistarini ya no dan abasto.

El atraso cambiario es evidente y generó las quejas del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

2-Médicos residentes de la salud pública desafían a Milei

Los médicos del Hospital Garrahan reclamaron que el presidente se acerque al centro pediátrico para interiorizarse de la situación.

Hace más de 30 años, Tato Bores hizo un recordado sketch simulando una recorrida por los hospitales públicos de la Argentina.

3-¿Evangelina Anderson está grande para el amor?

La periodista Karina Iavícoli consiguió un off the récord con la vedette luego de que fuera vinculada con el futbolista Leandro Paredes.

El volante de Boca y la Selección está casado, por lo que la ex de Martín Demichelis negó todo y se mostró afectada.

‍ También desmintió salir con un joven con el que fue grabada y aseguró estar grande para esos juegos.

Maduro manda al pueblo a los cuarteles pero se esconde en un aeropuerto

Mientras el presidente de Venezuela llama a los milicianos a ocupar cuarteles para defender al país de una posible invasión, EE.UU. mostró imágenes de su búnker en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas.

La construcción cuenta con 5 niveles subterráneos de seguridad y 40 metros de profundidad.

Allí puede albergar a una guardia de 150 efectivos militares.

