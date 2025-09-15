Ezeiza no da abasto por importaciones; hospitales públicos en crisis; Anderson desmiente todo

Hace más de 30 años, Tato Bores hizo un recordado sketch simulando una recorrida por los hospitales públicos de la Argentina.

Embed - Salud pública del país: para reír o llorar

3-¿Evangelina Anderson está grande para el amor?

La periodista Karina Iavícoli consiguió un off the récord con la vedette luego de que fuera vinculada con el futbolista Leandro Paredes.

El volante de Boca y la Selección está casado, por lo que la ex de Martín Demichelis negó todo y se mostró afectada.

‍ También desmintió salir con un joven con el que fue grabada y aseguró estar grande para esos juegos.

Embed - Evangelina Anderson rompió el silencio (y los corazones)

Maduro manda al pueblo a los cuarteles pero se esconde en un aeropuerto

Mientras el presidente de Venezuela llama a los milicianos a ocupar cuarteles para defender al país de una posible invasión, EE.UU. mostró imágenes de su búnker en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas.

La construcción cuenta con 5 niveles subterráneos de seguridad y 40 metros de profundidad.

Allí puede albergar a una guardia de 150 efectivos militares.